Согласован выход двух судов с зерном из портов Украины
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Совместный координационный центр в Стамбуле объявил о согласовании выхода в пятницу из портов Украины двух судов с кукурузой и пшеницей, заявили в ООН.
«Совместный координационный центр (СКЦ)… санкционировал выход двух судов с Украины, перевозящих в общей сложности 63 тыс. 200 тонн зерна, через морской гуманитарный коридор в рамках черноморской зерновой инициативы», – цитирует сообщение ООН РИА «Новости».
Согласно договоренности, движение 12 августа из портов Южный разрешили судну MV STAR LAURA. Оно вывезет 60 тыс. 150 тонн кукурузы в Бандар Имам Хомейни (Иран).
Судно MV SORMOVSKIY 121 выйдет из Черноморска, оно доставит 3050 тонн пшеницы в Текирдаг в Турции.
Также разрешено движение судов EFE и MV SARA для досмотра. Оба судна идут в Одессу.
Ранее первое судно с зерном, покинувшее Украину после достижения в Стамбуле продуктовой сделки спустя 11 дней в море прибыло в порт Турции после отказа Ливана от покупки.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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