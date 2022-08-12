 

Согласован выход двух судов с зерном из портов Украины

12.08.2022, 2:30, Новости дня
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Совместный координационный центр в Стамбуле объявил о согласовании выхода в пятницу из портов Украины двух судов с кукурузой и пшеницей, заявили в ООН.

«Совместный координационный центр (СКЦ)… санкционировал выход двух судов с Украины, перевозящих в общей сложности 63 тыс. 200 тонн зерна, через морской гуманитарный коридор в рамках черноморской зерновой инициативы», – цитирует сообщение ООН РИА «Новости».

Согласно договоренности, движение 12 августа из портов Южный разрешили судну MV STAR LAURA. Оно вывезет 60 тыс. 150 тонн кукурузы в Бандар Имам Хомейни (Иран).

Судно MV SORMOVSKIY 121 выйдет из Черноморска, оно доставит 3050 тонн пшеницы в Текирдаг в Турции.

Также разрешено движение судов EFE и MV SARA для досмотра. Оба судна идут в Одессу.

Ранее первое судно с зерном, покинувшее Украину после достижения в Стамбуле продуктовой сделки спустя 11 дней в море прибыло в порт Турции после отказа Ливана от покупки.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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