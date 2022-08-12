 

Пытавшегося пробраться в здание ФБР мужчину с оружием в США застрелили

12.08.2022, 2:30, Новости дня
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В городе Цинциннати в штате Огайо неизвестный попытался с оружием проникнуть в здание ФБР, его ликвидировали, сообщают СМИ со ссылкой на дорожный патруль штата.

Мужчина попытался сбежать с места преступления, после этого между ним и полицией началась перестрелка, его ранили и он скончался, сообщили в штате, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

До этого местное подразделение ФБР сообщало, что неизвестный с оружием попытался проникнуть в пункт досмотра посетителей ФБР в Цинциннати.

В мае в Техасе преступник застрелил 14 учеников начальной школы и учителя, нападавший был убит полицейскими.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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