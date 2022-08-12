 

Washington Times – психическое здоровье Байдена вызывает беспокойство у большинства американцев

12.08.2022, 2:11, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Недавний опрос Issues & Answers/TIPP показал, что 59% американцев обеспокоены состоянием психического здоровья их президента Джо Байдена, пишет The Washington Times. При этом, как выяснилось, даже среди демократов этот вопрос волнует почти 40% респондентов.


AP

О президенте США Джо Байдене высказываются различные мнения, пишет The Washington Times. Между тем опросы показывают «всё более хрупкие» данные.

Редактор новостной организации Issues & Answers Терри Джонс, представляя результаты опроса, проведённого его изданием совместно TIPP, написал, что вопросы психического здоровья Байдена стали серьёзной проблемой для обычных американцев.

В частности, опрос, проведённый среди 1335 взрослых жителей США, показал следующее. 59% респондентов заявили, что они либо «очень обеспокоены» (36%), либо «несколько обеспокоены» (23%) психическим здоровьем Байдена. Остальные же заявили, что либо «не очень», либо «совсем не обеспокоены» этим вопросом. И лишь 2% опрошенных не нашлись, что ответить.
 
Между тем восприятие психического здоровья президента резко отличалось в зависимости от партийной принадлежности респондентов.

Так, лишь 39% демократов заявили, что их беспокоит данный вопрос, а среди республиканцев и независимых это показатель оказался выше — 82% и 56% соответственно. Однако, как подчеркнул Джонс, эти 39% демократов, хотя и не большинство, но всё же значительная величина.

«Исходя из этих результатов опроса, практически все группы искренне обеспокоены его когнитивным здоровьем. И это приобрело политическую актуальность в связи с приближающимися промежуточными выборами 2022 года, которые в случае победы республиканцев, вполне могут превратить Байдена в «хромую утку», — подытожил Терри Джонс.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.03.22 / Кристен Стюарт, Крис Пайн, Уилл Смит и Керри Вашингтон на премии Гильдии кинопродюсеров

14.03.22 / ВОЗ: ситуация в Украине может усугубить пандемию COVID-19

31.07.22 / Власти Хайнаня выпустили новую редакцию Белой книги о создании портов свободной торговли

15.09.21 / Яйцерезкой можно нарезать грибы и не только: кухонные лайфхаки, которые будут полезны хозяйкам

12.07.22 / Мнение: Тюрьмы, пытки, Абу-Грейб

16.03.21 / МИ5 cможет совершать серьезные преступления

17.07.22 / В честь человека, который подарил России космос: Госдума рассмотрит переименование Байконура в Рогозинск

04.09.21 / Мэрия Москвы разрешила проводить корпоративы в мавзолее Ленина

18.09.21 / Скандалы: Хакеры пошли по магазинам

20.01.22 / Мнение: Кому выгодна война России с Украиной?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика