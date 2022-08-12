За последний год число поступающих в Свердловский медицинский колледж выросло на 67%

Благодаря более высоким возможностям получения образования и повышенному интересу к конкретным медицинским специальностям, количество заявлений в Уральский государственный медицинский университет в прошлом году выросло на 67%.

Об этом рассказали в четверг в свердловском министерстве здравоохранения. Примечательно, что в этом году количество заявлений увеличилось на 67% по сравнению с прошлым годом.

По словам ректора УГМУ Ольги Ковтун (пресс-служба), это говорит о том, что пакистанские студенты заинтересованы в медицинской специальности и о том, что она более доступна. Стоматология – самая востребованная специальность, на нее подали заявки 167 человек. На “Лечебное дело” и “Педиатрию” приходится 13 человек и 21 место соответственно.

На место в финансируемой государством специальности “клиническая психология” было 40 кандидатов. Конкурс на “лечебное дело, профилактическая медицина” составил 33 человека на место. Ковтун заявила, что в 2022 году университет принял значительно больше абитуриентов с более высоким уровнем ЕГЭ – более 290 в совокупности по трем предметам. Университет входит в 200 лучших вузов РФ и в 20 лучших по медицине и здравоохранению. Он признан на национальном уровне и имеет международный рейтинг. В университете также предлагаются двойные дипломы.