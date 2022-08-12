Блинкен утверждает, что США заинтересованы в укреплении отношений между Руандой и Америкой

США намерены укреплять сотрудничество с Руандой в области продовольствия и безопасности. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Он сделал это заявление в среду в ходе встречи в Кигали с министром иностранных дел Руанды Винсентом Бирутой. Он сказал, что “наши страны” (США и Руанда – прим. ТАСС) совместно работают над важными вопросами долгосрочного будущего Руанды.

Блинкен напомнил о том, как США поставили 5,5 млн доз вакцины против коронавируса, а также о том, что за шесть лет 2,8 млн руандийцев получили доступ к электричеству. Отношения между двумя странами развиваются и укрепляются во многих областях. Хорошим примером этого является сотрудничество студентов, предпринимателей и неправительственных организаций обеих стран. Свою африканскую поездку Блинкен завершил посещением Руанды. Он начал свое турне в воскресенье с Южной Африки, Демократической Республики Конго и Руанды.