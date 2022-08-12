 

Россельхозбанк, Минсельхоз и Минсельхоз вывели на рынок продукцию отечественной селекции

12.08.2022, 2:03, Разное
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Россельхозбанк и Минсельхоз РФ создали в экосистеме Россельхозбанка раздел “Собственное сельское хозяйство”, в котором представлена продукция отечественной селекции и генетики.
Это является частью Федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства на 2017-2030 годы. Россельхозбанк четко обозначил это в своем сообщении. Россельхозбанк создал эксклюзивный раздел рынка для отечественной и зарубежной генетической продукции. Его учредила экосистема Россельхозбанка “Ваше хозяйство”.

Минсельхоз РФ и Россельхозбанк создали раздел на рынке для производителей и потребителей продукции отечественной селекции и генетики. Он построен на базе экосистемы Россельхозбанка “Ваше хозяйство”. На торговой площадке доступны семена российских сортов картофеля от лидеров отечественной селекции и семеноводства ООО “Докагениевые технологии”, ЗАО СП “Мичуринец”, ООО “Зольский картофель”, ООО “Агропромышленная компания Любовское”, ООО [Зольский картофель], ООО [Союзсемсвекла]].

Эти семена отмечены в данном материале. АО “Россельхозбанк”, созданный в 2000 году, сегодня является основным кредитором агропромышленного комплекса страны. Это также один из самых надежных банков РФ и один из крупнейших ее активов.


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