Где искать доступный бизнес-класс

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12.08.2022, 1:52, Разное
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За год средняя стоимость квартир и апартаментов в столичных новостройках класса «бизнес» выросла почти на 10%, до 29 млн рублей. Самые дорогие варианты представлены в центре города, однако за его пределами можно найти жилье за 8-9 млн рублей.

Так, в жилом комплексе Wave на юге столицы от застройщика MR Group стоимость квартир начинается от 7,9 млн рублей. За такую сумму можно приобрести студию площадью 24 кв. м.

В еще одном проекте на юге, ЖК «Level Нагатинская» от компании Level Group, квартиры-студии предлагаются по цене от 8,5-9,1 млн рублей. А в ЖК «Level Мичуринский» на западе столицы от этого же застройщика студии площадью 23 кв. м можно купить за 9,5 млн рублей.

В проекте «Дмитровское небо» на севере столицы от группы «ЛСР» стоимость студий стартует от 7,3 млн рублей, однокомнатных квартир – от 10,4 млн рублей. В еще одном проекте от этого застройщика, ЖК «Парксайд» на юге столицы, цены на студии площадью 25 кв. м начинаются от 8,6 млн рублей, на «однушки» – от 12,7 млн рублей.

Доступные апартаменты представлены в проекте MainStreet на западе Москвы от группы «Основа». Стоимость студий стартует от 11,3 млн рублей, однокомнатных лотов – от 11,5 млн рублей.

Апартаменты-студии проекте «Флотилия» на севере города от девелопера «Флэт и Ко» можно купить за 7,8 млн рублей. Цена однокомнатного жилья начинается от 11,6 млн рублей.


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