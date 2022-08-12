Чем заменить плащ или куртку: тенденции модных жакетов и самые актуальные модели

Жакеты уже давно перестали быть частью исключительно делового стиля. Они вполне гармонично интегрировались в повседневный гардероб. С жакетами можно создавать красивые и самобытные образы. Разбираемся, какие фасоны являются актуальными и вдохновляемся идеями.

Оверсайз

Объемная одежда не сдает своих позиций и по-прежнему находится в лидерах списка трендов на текущий год. Жакет оверсайз — базовая вещь для создания образа в любом стиле. Хочется остановить выбор на повседневном и уличном луке? Тогда можно сочетать жакет с джинсами и кроссовками. Нужно оправиться на работу в офис? Тогда можно скомбинировать жакет с юбкой или классическими черными брюками.

Жакет может стать заменой куртке или пальто в период весны и осени, когда на улице относительно прохладно. Только для этого нужно покупать изделие из относительно плотной ткани с подкладкой. Тогда вы точно не сможете замерзнуть. Пожеланию можете включить в образ теплый шарф.

На одной пуговице

Такие жакеты подходят для создания неформальных образов, ведь они хоть и элегантные, но не слишком строгие. Их смело можно сочетать с мешковатыми джинсами и кроссовками, с брюками свободного кроя. Можно создавать многослойные образы, надевая поверх таких жакетов пальто или куртку.

Укороченные

Это тренд из прошлого, о котором в этом году вспомнили самые именитые дизайнеры. Укороченные жакеты лучше всего сочетать с брюками с высокой талией. Под низ надевается майка, футболка, а еще лучше — кроп-топ. Благодаря такому сочетанию вещей вы сможете выглядеть выше и стройнее. Ноги будут казаться длиннее. В качестве обуви выбирайте классические кроссовки.

В стиле Коко Шанель

Известный модельер обожала пиджаки, но только элегантные и помогающие создавать изысканные образы. Пиджак в стиле Коко Шанель не имеет воротника, зато имеет приталенный прямой силуэт, карманы, круглую горловину, пуговицы, отделку в виде тесьмы.

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Женские джинсы: прежде чем их купить, нужно обратить внимание на одну деталь

Обратите внимание на то, что материал жакета может быть разным: начиная от твида и заканчивая трикотажем. Особняком стоят вязаные изделия — и они, кстати, тоже в тренде в этом году.

Удлиненные

Речь идет о жакете, который по длине достигает середины бедра, прикрывает паховую зону. Такое изделие можно носить с укороченными брюками или джинсами: желательно прямого кроя. Очень эффектно смотрится удлиненный жакет в сочетании с брюками такого же цвета. Хорошо, если такой комплект будет яркого и насыщенного цвета. Например, фуксии.

Другие фасоны

Пиджак-рубашка — непревзойденная тенденция текущего года. Для изделия характерны большие нагрудные карманы, вертикальный ряд пуговиц. С такими пиджаками хорошо смотрятся джинсы или брюки, нежели юбки.

Пиджак-пеплум — отличный выбор для тех, у кого есть несовершенства фигуры. Баска, которая пришита к талии изделия, визуально помогает сузить бедра и тем самым сделать силуэт более изящным и стройным. В качестве низа лучше брать джинсы скинни или зауженные книзу брюки. Из обуви подойдут элегантные туфли на шпильках или на каблуках. На выходе получается эффектный деловой образ.

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Нельзя не обойти внимание пиджак-фрак. Это изделие подойдет для создания строго образа деловой бизнесвумен. Пиджак-фрак отлично смотрится с комплектом из жилета и брюк. Под низ можно надеть блузу. Черно-белая цветовая гамма еще больше подчеркнет строгость и изысканность. В то же время, чтобы лук не получился слишком мрачным, вы можете разбавить его яркими аксессуарами. Например, розовой обувью или разноцветной сумочкой.

Яркие

Что касается цветовой гаммы, то здесь выбор за вами. Можете отдавать предпочтение изделиям нейтральных оттенков. Но если хотите создать яркий и самобытный образ, то обратите внимание на жакет яркого насыщенного оттенка. Например, зеленого, желтого, голубого. Такой жакет поможет создать позитивный и жизнеутверждающий образ.

Используйте технику колор-блок, сочетая два ярких цвета в одном наряде. Например, зеленая куртка и голубые брюки.

Принт в клетку

Необязательно жакет должен быть однотонным. Если хотите, то можете надеть изделие с принтом: только важно подобрать актуальный рисунок. Беспроигрышный вариант — это клетка. Они никогда не выходила из моды, но в этом году находится в особом почете.

Клетка может быть мелкой или крупной, любых цветов и оттенков. Жакет с принтом рекомендуется сочетать с однотонным низом.