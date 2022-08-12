Лук-шалот, розмарин и кунжутное масло: лучшие способы избавиться от седины естественным путем без окрашивания

С возрастом наши волосы начинают седеть. Как правило, это изменение цвета происходит после 30 лет. Оттенок волос со временем станет совершенно белым.

Из-за изменений немало людей стараются поменять свою внешность и используют для этого краску для волос. Однако краски содержат в своем составе вредные и агрессивные химические вещества.

На самом деле есть достаточно простой способ избавиться от седины без окрашивания волос. Вся хитрость заключается в применении натуральных методов лечения.

Существует множество натуральных ингредиентов, которые могут препятствовать появлению седины и восстановить натуральный цвет волос. Вот несколько натуральных средств, которые помогут избавиться от седины.

Использовать лук

Убрать седину можно достаточно просто при помощи красного лука.

Нужно взять одну луковицу, измельчить ее. Перемешать с 1 ст. л. масла оливы. Процедить полученное средство через марлю.

Полученное средство нанести на кожу головы. Помассировать и оставить на 30 минут. После этого вымыть волосы шампунем. Такое средство стоит использовать два раза в неделю.

Кофе

Это хорошее натуральное средство, которое можно использовать для борьбы с сединой.

Нужно взять 1 ст. л. молотого кофе, 1 ст. воды и 5 ст. л. хны. Нужно в чашке заварить кофе. Добавить порошок хны. Дать смеси остыть и нанести на волосы.

Оставить на 3-4 часа, а затем вымыть голову. Стоит применять это средство каждые 3 недели.

Розмарин

Это очень хорошее средство, которое помогает предотвратить ранее появление седых волос.

Нужно перемешать сухой розмарин с маслом оливы. Поместить все это в банку. Оставить на 4-6 недель. Хранить банку в солнечном месте.

Регулярно нужно встряхивать банку каждые несколько дней. Через 6 недель нанести смесь на волосы.

Сок лимона

Это отличное средство, которое помогает замедлить процесс, поседения волос.

Нужно перемешать сок лимона с маслом кокоса. Полученное средство нужно немного подогреть. Нанести эту смесь на кожу головы и полностью на все пряди, вплоть до кончиков.

После этого тщательно вымыть голову шампунем. Применять это средство рекомендуется 2 раза в неделю.

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Масло кокоса

Для борьбы с сединой можно использовать не только сок лимона, но и масло кокоса. Причина в том, что это средство помогает сохранить белок в волосах. Кроме того, оно препятствует появлению седины.

Нужно нанести масло кокоса на кожу головы. Помассировать в течение 10 минут. Затем хорошо промыть пряди шампунем.

Для достижения оптимального результата нужно применять это средство 3 раза в неделю. Лучше всего применять это средство перед сном и мыть голову на следующий день после пробуждения.

Черный чай

Черный чай помогает сделать волосы более темными и блестящими. Это просто идеальное средство для борьбы с сединой.

Нужно заварить 3-5 пакетиков черного чая. Подождать, пока настой остынет. Затем ополоснуть полученным средством пряди. Оставить на 1 час и вымыть волосы.

Листья карри

Листья карри используются людьми на протяжении длительного времени. На самом деле это средство можно применять для ухода за волосами, в том числе и для предотвращения появления седины.

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Нужно перемешать листья карри с маслом для волос. Затем полученную смесь нанести на кожу головы. Оставить на некоторое время и тщательно промыть волосы.

Имбирь

Чтобы избавиться от седых волос, нужно потреблять в пищу имбирь. Чтобы убрать слишком сильную горечь, нужно перемешать 1 ч. л. натертого корня с 1 ст. л. меда.

При регулярном потреблении имбиря волосы станут красивыми, здоровыми, и это будет препятствовать раннему появлению седины.

Гибискус

Цветок гибискуса можно использовать для устранения ранней седины.

Нужно взять цветы и листья растения и хорошо размять их. Перемешать гибискус вместе с 3 ст. л. порошка плодов малакки. Влить немного воды и размешать все это для получения пастообразной консистенции.

Нанести приготовленное средство на кожу головы, а затем полностью на пряди вплоть до кончиков волос. Оставить готовую маску на 30-45 минут, а затем смыть шампунем. Применять это средство дважды в неделю.

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Касторовое масло

Это средство пользуется большой популярностью в качестве средства для предотвращения раннего появления седины.

Нужно перемешать 2 ст. л. касторового масла и 2 ст. л. масла кокоса. Полученную смесь подогреть.

Затем нанести все это на кожу головы и полностью на все волосы. Оставить на 30 минут. Волосы хорошо вымыть шампунем. Применять полученное средство нужно 2-3 раза в неделю.

Масло кунжута

Это хорошее средство для борьбы с сединой. Основная хитрость заключается в перемешивании 2 ст. л. кунжутного масла с 2 ст. л. масла кокоса. Затем полученную смесь подогреть.

Масло нанести на кожу головы и полностью на все волосы. Сделать легкий массаж головы. Оставить на 30 минут, в затем промыть волосы.

Применять это средство нужно 2-3 раза в неделю.

Миндальное масло

Чтобы избавиться от ранней седины, нужно использовать это довольно действенное и результативное средство.

Для этого нужно перемешать в равных пропорциях масло миндаля, сок малакки и лимона.

Полученную смесь нанести на кожу головы и полностью на все волосы. Втереть легкими массирующими движениями.

Оставить на 15 минут, а затем тщательно вымыть волосы.

Также стоит обеспечить правильное питание для поддержания хорошего состояния волос. Для этого в рационе должны быть продукты, богатые витамином В12, Е, D, А, биотином, а также железом, медью, цинком, селеном, магнием.

Не стоит следовать различным диетам, так как из-за нехватки питательных веществ нашем организме значительно снижается выработка меланина. В итоге седина может появляться даже в самом раннем возрасте.

Важно отказаться от табакокурения и привычек, которые могут навредить нашим волосам. Важно постараться избегать стрессов и нервного перенапряжения. Также нужно полноценно высыпаться и уделять достаточно времени прогулкам на свежем воздухе и занятиям спортом.

Все это очень хорошие способы избавления от седины без окрашивания. При этом пряди будут здоровыми, крепкими и шелковистыми. Это значит, что всегда можно выглядеть просто потрясающе, ярко и стильно в совершенно любом возрасте.

Если же ничего не помогает, то стоит проконсультироваться с доктором, чтобы он назначил соответствующее средство.