 

Мнение: В Крыму снесли нехорошее СТО

12.08.2022, 1:20, Разное
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В Крыму наконец снесли нехорошее СТО, которое весной отказалось обслуживать российских военных, а потом за взятку местному чиновнику пыталось уйти от расплаты.
В итоге – СТО все-таки снесли, чиновник под следствием и скорее всего сядет.

В общем, история хоть и затянулась, но разрешилась позитивно. Надо повышать скорость реагирования на подобные действия.

Источник: Colonel Cassad


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