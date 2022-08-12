 

Пушков раскритиковал заявление гендиректора МАГАТЭ по ЗАЭС

12.08.2022, 1:15, Новости дня
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Российский сенатор Алексей Пушков подверг критике заявление директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси об отсутствии угрозы ядерной безопасности Запорожской атомной электростанции.

«А какая степень угрозы ядерному реактору Запорожской АЭС нужна директору МАГАТЭ, чтобы начать бить в набат тревоги и потребовать от Запада остановить обстрелы станции со стороны ВСУ?», – написал Пушков в своем Telegram-канале.

Напомним, Гросси заявил, что, согласно оценкам экспертов МАГАТЭ, в результате обстрела [АЭС] или других военных действий «непосредственной угрозы ядерной безопасности нет».

В четверг администрация Запорожской области зафиксировала за последние сутки минимум три попадания снарядов в районе хранилища радиоактивных изотопов Запорожской АЭС.

Пять ракет ВСУ попали в район пожарной части рядом с ЗАЭС, здание МЧС получило сильные повреждения. В результате обстрела повреждения получило оборудование для охлаждения ядерных реакторов.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что в случае продолжения обстрелов ЗАЭС проблемы с объектом станут лишь вопросом времени.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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