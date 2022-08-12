Киев выразил готовность содействовать миссии МАГАТЭ на ЗАЭС
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Украинская сторона готова содействовать миссии МАГАТЭ на Запорожскую атомную электростанцию, сообщил постпред страны при ООН Сергей Кислица.
«Мы приветствуем готовность гендиректора Агентства отправить миссию во главе с Агентством на ЗАЭС, что должно быть осуществлено в строгом соответствии с законодательством Украины и с полным соблюдением международных обязательств», – цитирует Кислицу РИА «Новости».
Он добавил, что Киев готов предоставить всю необходимую помощь и содействовать в поездке через подконтрольную территорию.
Ранее о готовности содействовать миссии МАГАТЭ на ЗАЭС выразил и постпред РФ при ООН Василий Небензя.
«Никаких гарантий, что поездка состоится, мы давать не можем. Нам сложно судить, что сегодня варится в голове у украинского руководства, которое несколько дней подряд наносит удары по ЗАЭС, притом что генсекретарь ООН назвал любые атаки на ядерные объекты самоубийством», – добавил российский постпред.
В четверг администрация Запорожской области зафиксировала за последние сутки минимум три попадания снарядов в районе хранилища радиоактивных изотопов Запорожской АЭС.
Пять ракет ВСУ попали в район пожарной части рядом с ЗАЭС, здание МЧС получило сильные повреждения. В результате обстрела повреждения получило оборудование для охлаждения ядерных реакторов.
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