Киев выразил готовность содействовать миссии МАГАТЭ на ЗАЭС

Украинская сторона готова содействовать миссии МАГАТЭ на Запорожскую атомную электростанцию, сообщил постпред страны при ООН Сергей Кислица.

«Мы приветствуем готовность гендиректора Агентства отправить миссию во главе с Агентством на ЗАЭС, что должно быть осуществлено в строгом соответствии с законодательством Украины и с полным соблюдением международных обязательств», – цитирует Кислицу РИА «Новости».

Он добавил, что Киев готов предоставить всю необходимую помощь и содействовать в поездке через подконтрольную территорию.

Ранее о готовности содействовать миссии МАГАТЭ на ЗАЭС выразил и постпред РФ при ООН Василий Небензя.

«Никаких гарантий, что поездка состоится, мы давать не можем. Нам сложно судить, что сегодня варится в голове у украинского руководства, которое несколько дней подряд наносит удары по ЗАЭС, притом что генсекретарь ООН назвал любые атаки на ядерные объекты самоубийством», – добавил российский постпред.

В четверг администрация Запорожской области зафиксировала за последние сутки минимум три попадания снарядов в районе хранилища радиоактивных изотопов Запорожской АЭС.

Пять ракет ВСУ попали в район пожарной части рядом с ЗАЭС, здание МЧС получило сильные повреждения. В результате обстрела повреждения получило оборудование для охлаждения ядерных реакторов.

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