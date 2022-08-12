 

В США начали тестировать модели бюстгальтеров для женщин-военных

12.08.2022, 1:15, Новости дня
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Американские военные приступили к тестам форменного бюстгальтера, который должен помочь женщинам-военнослужащим во время физических нагрузок, сообщают американские СМИ.

Программа бюстгальтера носит название Army Tactical Brassiere (ATB), есть четыре прототипа в разработке, передает «Газета.Ru» со ссылкой на Stars and Stripes.

После испытаний финальный вариант представят совету по униформе армии на утверждение.

Модели сделаны из огнезащитного материала, они различаются по форме, расположению швов и застежек, вентиляции и ряду других компонентов. Планируется, что такой бюстгальтер будут выдавать женщинам при поступлении на службу в армию вместе с другой формой.

На данный момент женщины-военнослужащие получают спортивные бюстгальтеры, они не всегда подходят по размеру и часто неудобны при многочасовой носке и физических нагрузках.

В прошлом году управление спецопераций ВМС США, в состав которого входят «морские котики», впервые приняло в свои ряды женщину.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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