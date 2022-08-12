NTD – сфера путешествий в Европе охвачена хаосом

Забастовки рабочих авиационных компаний и нехватка квалифицированных специалистов стали причиной катастрофы в сфере путешествий. Как передаёт NTD, работники требуют улучшить условия труда и значительно увеличить зарплаты. На это их толкнули массовые увольнения и урезания выплат во время пандемии. Из-за этого авиакомпании уже отменили тысячи рейсов.

Проблемы с багажом, бесконечные очереди и отменённые рейсы. Этим летом такие картины в европейских аэропортах стали привычным делом.

ПАССАЖИРКА: Пытаемся вернуться домой в Данию, и наш рейс отменили.

Что же стало причиной катастрофы в сфере путешествий?

В первую очередь это забастовки рабочих и нехватка квалифицированных специалистов. Из-за этого авиакомпании уже отменили тысячи рейсов.

Работники требуют улучшить условия труда и значительно увеличить зарплаты. На это их толкнули массовые увольнения и урезания выплат во время пандемии.

В июле работники испанского представительства Ryanair несколько дней протестовали. Это привело к хаосу во многих аэропортах.

А профсоюз пилотов Lufthansa потребовал в этом году повысить зарплаты на 5,5%, а также ввести автоматическую компенсацию за инфляцию.

Немецкие авиалинии 27 июля были вынуждены отменить более 1000 рейсов, когда персонал вышел на стачку.

А в июне Norwegian Air из-за стачек пришлось повысить пилотам зарплаты на 3,7%.

Эксперты говорят, что на такие шаги авиакомпании идут, чтобы вообще не лишиться критически важных сотрудников.

Крупные аэропорты, включая «Хитроу» в Лондоне и «Схипхол» в Амстердаме, ввели ограничения на пассажиропоток.

Это привело к тому, что до середины августа British Airways прекратила продавать билеты на некоторые популярные направления, включая Париж, Милан и Амстердам.

Аэропорты и авиакомпании изо всех сил пытаются нанять больше работников: от пилотов и грузчиков до сотрудников службы безопасности и пограничного контроля. Многие из них уволились во время локдаунов. Так, в амстердамском «Схипхоле» работает на 10 тысяч человек меньше, чем до пандемии.

Парижским аэропортам «Орли» и «Шарль-де-Голль» необходимо заполнить 4000 рабочих мест. В основном в сфере безопасности, технического обслуживания и розничной торговли.

Руководители отрасли говорят, что на эти вакансии трудно найти работников, поскольку это низкооплачиваемые должности, которые требуют тяжёлого физического труда. При этом обучение новых сотрудников аэропортов обычно занимает месяцы.

Дата выхода в эфир 10 августа 2022 года.