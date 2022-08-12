DT – британцам пообещали «всевозможные проблемы» за отказ от оплаты электричества

На фоне роста поддержки в Великобритании движения «Не плати», которое пытается заставить правительство отказаться от повышения цен на энергоносители, руководитель энергетической компании Utilita предупредил, что отказ оплачивать счета за электроэнергию вызовет у людей «всевозможные проблемы». Как пишет The Daily Telegraph, жителей призвают не участвовать в набирающей обороты кампании гражданского неповиновения, при этом обвинияя Россию в резком росте оптовых цен на газ.



AP

Согласно прогнозам, в январе потолок цен на энергоносители в Великобритании достигнет 4,2 тысяч фунтов стерлингов. Как передаёт The Daily Telegraph, руководитель энергетической компании Utilita предупредил, что отказ оплачивать счета за электроэнергию вызовет у людей «всевозможные проблемы».

Дерек Ликориш заявил, что энергетические компании «будут не в том положении, чтобы субсидировать оплату счетов», и призвал правительство ввести социальный тариф, чтобы помочь самым бедным домохозяйствам отапливать свои дома этой зимой.

«Энергетические компании не смогут субсидировать счета, у предприятий нет финансовой устойчивости, и поэтому, чтобы этого не произошло, потолок цен был изменён, — заявил Ликориш. — Люди не платят по счетам, и я, конечно же, не рекомендую так поступать. Это вызовет у них уйму проблем, но я их понимаю».

Как отмечает издание, Ликориш дал комментарий на фоне роста поддержки в Великобритании движения «Не плати». Цель кампании — заставить правительство отказаться от повышения цен на энергоносители. В противном случае оно окажется в ситуации, когда миллион человек отменит прямое списание средств со своих счетов на оплату электроэнергии.

Отказ оплачивать счета за электроэнергию приведёт к росту расходов для всех, предупредил регулятор рынков электроэнергии и природного газа Ofgem в преддверии ожидаемого скачка средних счетов домохозяйств, который усугубит кризис стоимости жизни. Исполнительный директор управления Джонатан Брирли призвал семьи не участвовать в набирающей обороты кампании гражданского неповиновения, при этом обвинив Россию в резком росте оптовых цен на газ.

Дерек Ликориш призвал правительство ввести социальный тариф, чтобы помочь беднейшим домохозяйствам Великобритании оплачивать счета. Ранее чиновники уже отвергли это предложение.

«Нам нужно решить, как мы будем разрабатывать социальный тариф. Может, эту идею уже и отвергли, но я не слышал, чтобы кто-нибудь предложил более подходящий вариант решения проблемы, — заявил он. — Это должен быть социальный тариф, надлежащим образом финансируемый Казначейством из бюджета. Да, это приведет к увеличению количества займов, но, на мой взгляд, именно это сейчас необходимо, если мы хотим снять нагрузку с беднейших слоев населения».