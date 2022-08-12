Джонсон хочет улучшить отношения Великобритании с ОАЭ
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Борис Джонсон (премьер-министр Великобритании) и президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян поговорили по телефону.
Они обсудили вопросы укрепления двусторонних отношений. По словам премьер-министра, сотрудничество между ОАЭ и Великобританией по глобальным вопросам, таким как Украина и региональная стабильность, изменение климата, имеет решающее значение для всего мира.
Он сказал, что уверен в том, что это сотрудничество будет продолжаться и в будущем.
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