Джонсон хочет улучшить отношения Великобритании с ОАЭ

Борис Джонсон (премьер-министр Великобритании) и президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян поговорили по телефону.

Они обсудили вопросы укрепления двусторонних отношений. По словам премьер-министра, сотрудничество между ОАЭ и Великобританией по глобальным вопросам, таким как Украина и региональная стабильность, изменение климата, имеет решающее значение для всего мира.

Он сказал, что уверен в том, что это сотрудничество будет продолжаться и в будущем.