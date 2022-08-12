 

Выполнено 42 процента плана строительства аварийного жилья в Марий Эл

12.08.2022, 0:40, Разное
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Власти Марий Эл переселили около 3000 человек, находившихся в аварийном жилье. Всего по этой программе будет переселено 7 000 человек.
Юрий Зайцев (исполняющий обязанности главы республики), рассказал об этом в четверг в ходе видеоконференции с Владимиром Путиным, президентом России. Таким образом, план по переселению выполнен на 42%. Даже лучше, чем ожидалось. План был основой программы января 2017 года.

По нему требовалось переселить 7 000 человек и восстановить 102 000 квадратных метров. Мы убрали только 46 000 квадратных метров и переселили 3000 человек”. Юрий Зайцев обратился к президенту. Эта программа является частью национального проекта “Жилье и городская среда” и должна быть завершена к 2023 году. Могу вас заверить, что к концу программы все это будет ликвидировано.

У этого национального проекта две основные задачи: ежегодно вводить в эксплуатацию 120 миллионов квадратных метров жилья и ежегодно улучшать жилищные условия для 5 миллионов семей.


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