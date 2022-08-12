Спортивный директор “Торино” заявил, что подписал контракт с Алексеем Миранчуком

Полузащитник сборной РФ по футболу Алексей Миранчук перешел на правах аренды в “Торино” из итальянской “Аталанты”.

Он также принимает участие в чемпионате Италии по футболу. Об этом рассказал спортивный директор “Торино” Давиде Ваньяти, его комментарий был опубликован в газете “Спорт-Экспресс”. Сделка по Миранчуку завершена. Вагнати заявил, что Миранчук подписал договор аренды с возможностью выкупа. По словам журналиста La Gazzetta dello Sport Николо Шисты, цена выкупа составит 12 миллионов евро. Миранчук, которому 26 лет, перешел из московского “Локомотива” в “Аталанту” в сентябре 2020 года.

В составе итальянской команды он провел 56 матчей, забив 9 голов и отдав 7 результативных передач. В прошлом сезоне “Аталанта” заняла восьмое место в турнирной таблице чемпионата Италии и не попала в еврокубки, впервые с 2006 года. В сезоне-2021/22 “Торино” занял 10-е место. Полузащитник, выступавший за московский “Локомотив” с 2013 по 2020 год, провел 228 матчей во всех турнирах.

Он забил 43 гола и 46 раз ассистировал. Миранчук вместе с “Локомотивом” еще трижды выигрывал Кубок в 2015, 2017 и 2019 годах, а также Суперкубок РФ (2018). С 2015 года Миранчук сыграл в 41 матче за сборную России. Он забил шесть голов и пять раз ассистировал. Миранчук является заслуженным мастером спорта России.