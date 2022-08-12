Мнение: Россия – позитивная страна, бегство гуманитариев и семья как модель демократии

1. Россия – одна из самых позитивных стран в Европе. Мы делим первое место с несколькими другими, менее заметными на карте государствами. Позитивнее нас только Казахстан, который в основном находится в Азии. Если говорить ещё точнее, Россия – наименее негативная страна. Согласно опросу Gallup, лишь 20% россиян в 2021 году признались, что испытывают печаль, стресс, беспокойство и прочие негативные эмоции. В частности, лишь 11% россиян длительное время испытывают гнев, что является одним из самых низких показателей в мире (ссылка).



Разумеется, ничего удивительного в этом нет: современная Россия – весьма комфортная для жизни страна, подавляющее большинство жителей которой социально защищены. Пенсии и пособия исправно платятся, социальные службы стараются не дать никому упасть на дно.

У нас дешёвое ЖКХ, дешёвый интернет, бесплатное образование, бесплатная медицина, развитая сфера услуг, дешёвое такси, дешёвая доставка. Если не брать короткие периоды межсезонья, наши города по большей части вполне симпатичны и удобны для жизни. Также у значительного числа россиян имеются дачи и загородные дома.

Безработица, которая на Западе является одним из главных генераторов стресса и негативных эмоций, в России на рекордно низком уровне (около 3%). Россияне работают не так много, как, например, американцы (если измерять в часах), многие у нас откровенно живут на расслабоне. Наконец, в России нет диктатуры меньшинств, которые угнетают большинство и навязывают ему свою идеологию и нормы поведения.

Также россияне не особенно беспокоятся за свою жизнь. Преступность в стране за последние 20 лет резко снизилась. Надёжно обеспечена энергетическая, продовольственная, лекарственная и прочие безопасности. Наша армия непобедима и с успехом защищает страну от внешних угроз. А если произойдёт худшее, то, по крайней мере, россияне уверены, что попадут в рай, а наши враги просто сдохнут.

Наконец, в некоторых отношениях мы ещё не отошли от советского варварства, согласно которому взрослый должен терпеть. Когда на русского человека наваливается тяжёлый стресс, он и не думает идти к психотерапевту. Стандартный способ решения психологических проблем другой: соврать интервьюеру, что у тебя всё в порядке, залить организм спиртным, а потом лечь на диван в ожидании инфаркта или суицидальных мыслей.

2. Если послушать западную и оппозиционную пропаганду, то из России сейчас вытекает новая грандиозная волна миграции. Причём бегут сплошь «лучшие люди»: программисты, инженеры, бизнесмены и прочие «мозги», без которых страна будет деградировать и неизбежно позорно развалится, примерно как СССР после отъезда евреев…

Однако если мы посмотрим, кто же реально уехал после 24 февраля, то увидим совершенно иную картину.

Блогер gosh100 проанализировал несколько десятков историй уехавших, собранных израильской писательницей-эмигранткой (ссылка). Список эмигрантских профессий выглядит примерно так: дизайнер, кинокритик, филолог, тренер по фитнес-бикини, активист, редактор, публицист, иудаист, киношник, работница телеканала, креативный кодер, оппозиционер, журналистка, художница, экологическая активистка, волонтёр, декан, подкастер, политолог, психолог, детский писатель, криптовалютчик, правозащитница…

Справедливости ради, бизнесмены и айтишники в списке тоже есть, хотя и непонятно, чем именно они занимаются. Однако активистов, журналистов, филологов и киношников – намного, намного больше.

Не факт, что эта выборка репрезентативная. Всё-таки у израильской писательницы свой особый круг общения, да и собирала она истории эмигрантов только в трёх странах – Грузии, Армении и Турции.

Но всё же выборка большая и наглядная. Если ей можно доверять, то вывод таков: после 24 февраля уехали преимущественно те представители креативного класса, благосостояние которых держалось исключительно на избытке свободных денег в России.

3. Блогер keleg рассуждает о судьбах демократии в современном мире (ссылка):

Для демократического управления страной нужно, чтоб «демос» умел управлять. Но чисто арифметически имеющих опыт управления людьми (управляющих) всё время получается МЕНЬШЕ, чем управляемых — просто потому что каждый управленец управляет несколькими управляемыми. Греческие демократы имели опыт управления как минимум рабами, им было полегче.

В результате всеобщего избирательного права получаем правящее неквалифицированное большинство и торжество популистов.

Единственный выход — правящий «демос» должен быть квалифицированным меньшинством — но как это совместить со всеобщим избирательным правом?

А запросто!

Реально-то избирательное право не всеобщее, серьезная часть населения его лишена. И эта часть населения как раз управляется другими. Это — дети.

В «классической» многодетной семье её глава имеет очень нехилый опыт по людской организации, причем организации людей буйных и не слишком опытных.

Семья — самый естественный тренажер по организации людей, по взятию на себя ответственности, по долговременному планированию, по дипломатии и поиску компромиссов.

Получается, текущее уничтожение института семьи с неизбежностью приведет к падению эффективности демократических институтов?