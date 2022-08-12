 

День Силы и Силуана: традиции и запреты в праздник 12 августа

12.08.2022, 0:30, Разное
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ИСТОРИЯ

Святые апостолы Силос и Силуан проповедовали христианство далеко в прошлом. Святой Силос был последователем Павла и везде следовал за ним. За это его подвергли жестоким гонениям. Однажды в Македонии двух апостолов арестовали.

Святые не стали отрекаться от Христа и остались верны своей вере. Когда их истязали, вдруг произошло чудо. Случилось землетрясение, которое освободило их.

После этого апостолы отправились по миру проповедовать христианскую веру. Позже их сделали епископами. Силос и Силуан много совершили чудотворных дел.

Есть версия, что Силуан – латинская версия имени Сила. В ряде повествований говорится, что это один и тот же человек.

ТРАДИЦИИ

Апостол Сила ассоциировался у верующих с богатырем. Люди верили, что он дает силу всему живому. Именно поэтому считалось, что в этот день рожь набирает силу. Также в этот день святой Сила напитывал чудодейственными свойствами травы и коренья.

ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ 12 АВГУСТА 2022 ГОДА

В этот православный праздник нельзя украдкой доить коров на поле. Иначе от него можно умереть. Нельзя в этот день сквернословить и лгать, особенно в корыстных целях.


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