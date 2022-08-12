Масло ши или манго: маска для сухих волос своими руками с использованием натуральных ингредиентов

Обладатели сухих волос знают, насколько тяжело поддерживать их здоровье и просто укладывать в прическу каждый раз после мытья. Это связано с тем, что чрезмерная сухость, как правило, приводит к завиванию и наэлектризованности, поэтому добиться блестящих и красивых прядей довольно сложно, а порой и невозможно. Сухие волосы выглядят тусклыми и безжизненными, что может повлиять даже на самооценку. Поэтому регулярное увлажнение и питание обязательно должно войти в список уходовых процедур женщин, которые страдают от этой проблемы.

Вернуть волосам здоровье и блеск можно многими способами. Самый простой из них — использование масок. Можно, конечно, купить готовые косметические продукты в магазине, но гораздо полезнее и эффективнее будет самостоятельное приготовление смесей из натуральных ингредиентов. Перед вами – два хорошо известных продукта, после применения которых вы не узнаете свои непослушные локоны.

Масло ши — идеальный ингредиент для лечения сухих волос

Масло ши — это растительный жир, получаемый из одноименных орехов. В данном продукте содержится много полезных питательных веществ, включая витамины A, E, D, F. Он является натуральным средством, дающим увлажняющий эффект. Именно поэтому масло ши широко используется в качестве основы для лечения сухой кожи головы и волос.

Приготовление маски

Для того чтобы приготовить маску, необходимо смешать основной ингредиент с другими маслами. Подойдут как растительного происхождения (авокадо или аргановое) так и эфирные (иланг-иланг или сладкий апельсин). Растительные масла можно использовать в равных пропорциях, а вот эфирного хватит и 3-5 капель. Это в полной мере зависит от длины и густоты волос.

Сначала необходимо расплавить масло ши на водяной бане до получения мягкой консистенции. Дайте ему остыть до комфортной температуры, а затем добавьте выбранное масло. Перемешайте до образования однородной массы и переложите в контейнер. Храните в темном месте, исключив попадание солнечных лучей. Используйте 1-2 раза в неделю, нанося на корни волос и распределяя по всей длине. Маску нужно выдержать полчаса, после чего хорошо промыть водой и шампунем.

Похудела: чем пожертвовала София Тарасова ради “ВИА Гры” (новые фото)

Денежное дерево радует пышным цветением: мой секрет в уходе за листьями

Если выпало мало снега, то урожая не будет: 16 декабря – День Ивана Молчальника

Сочное манго для суперувлажнения

Одним из самых вкусных и богатых питательными веществами плодов является манго. Известный как король фруктов, он славится не только неповторимым вкусом и ярким цветом, но и огромным количеством полезных свойств благодаря содержанию в нем таких веществ, как белок, клетчатка, витамины С, А, В6, К, фолиевая кислота и калий, а также антиоксидантов, в числе которых – мангиферин, терпеноиды и полифенолы, защищающие волосы от повреждения свободными радикалами. Особое положительное воздействие оказывают содержащиеся в составе фитохимические вещества галлотанины и пектин.

Манго — отличный помощник в снижении риска возникновения заболеваний, связанных с неправильным образом жизни, таких как ожирение, диабет и сердечно-сосудистые патологии. И конечно, оно способствует оздоровлению кожи, повышает энергию и помогает поддерживать здоровый вес. Являясь источником витаминов, минералов, углеводов и антиоксидантов, манго очень полезно для здоровья волос и кожи головы при местном применении.

Рецепт маски из манго

Такую маску тоже приготовить довольно просто — необходимо всего два ингредиента, зато эффект не заставит долго ждать. Мякоть манго положите в блендер, измельчите и выложите в миску. Добавьте туда же две столовые ложки оливкового масла (или другого растительного масла) и хорошо перемешайте. Нанесите смесь на корни, затем распределите по всей длине волос. Оставьте маску на 30 минут, после чего смойте с использованием шампуня. Применяйте 1-2 раза в неделю.