От классического серебра до всех цветов радуги: макияж в стиле металлик – свежий тренд августа

Макияж глаз с эффектом металлик идеально подходит для яркого летнего образа в этом году. Это гламурный и оригинальный мейкап. Для особенного вечера или просто для вечерней прогулки – отличная идея. Вы можете выбирать различные металлические оттенки, такие как золото или серебро, или создать макияж глаз с переливающимися металлическими бликами. Одним словом, вариантов достаточно.

Для самых оригинальных

Мир красоты иногда способен удивлять нас необычными тенденциями – креативными, творческими, интересными. Одна из них заключается в использовании бумажных носовых платков.

Для того чтобы создать оригинальный макияж, необходимо просто накрутить бумажный платок на пальцы, обмакнуть его тени с эффектом металлик и отпечатать их на веках, не обращая никакого внимания на точность. Скорее, даже наоборот. Это самый простой в исполнении металлический макияж. При этом он не может не привлечь внимания окружающих.

Для любителей холодных оттенков

Классика из моды никогда не выходит. Серебристый металлический макияж можно отнести именно к этой категории.

Для такого мейкапа лучше всего подойдут компактные тени, которые можно наносить слоями разной толщины, что делает цвет более или менее интенсивным. Все зависит от того, как много косметики вы нанесете на центральную часть века. Делать это лучше пальцами.

Для холодного графического макияжа используйте кремовые тени. Как альтернативный вариант – подводка для глаз или серебристые карандаши.

Золотой металлик

В этом случае лучше всего использовать тени для век с золотистым оттенком для всего подвижного века, смешивая их с коричневыми тенями. Оттенок выбирайте светлый или темный. Все зависит от того, какой интенсивности вы хотите добиться. Взгляд будет подчеркнут без потери четкости, а золотистые тени для век сделают макияж еще более заметным.

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Кроме того, можно сочетать такой макияж с другими цветами. Например, с зеленым. Такая комбинация является выигрышной как со светлыми, так и с темными глазами.

Графический макияж

Если вы умеете рисовать четкие линии, попробуйте создать макияж глаз с двойной линией: одной – вдоль линии роста верхних ресниц, а другой – в складке глаза. Вы можете рисовать их с помощью металлической подводки для глаз или кремовых металлических теней для век с помощью скошенной кисти.

Такой макияж является ярким, красивым, эффектным. Конечно, слегка вызывающе. Зато как стильно!

Как у русалки

Напоследок – о самом необычном цветном металлическом макияже глаз для создания «эффекта русалки». На самом деле тени для век цвета металлик имеют большой плюс в том, что они многогранны, особенно если их попробовать сочетать вместе.

Среди самых гламурных комбинаций, которые можно попробовать, например, фиолетовый с зеленым, фиолетовый с синим или все три цвета вместе. Для дополнительного эффекта можно нанести еще и немного блесток на центральную часть века.

В общем, на вкус и цвет товарищей нет. Хотите выглядеть ярко и эффектно? Тогда подумайте о том, что вам больше всего подходит. Проявляйте также и свою собственную фантазию. Удачи!