 

Мнение: Удушение

12.08.2022, 0:00, Разное
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Хотя… в теории всё всегда хорошо – а вот по факту денег в бюджете УЖЕ не хватает. Собственно, этого и следовало ожидать – весь мир ввел для РФ экономическую блокаду не просто так, а именно с этой целью – чтобы у России банально кончились деньги, еда и ресурсы (в этом смысл любой блокады). Просто странно, что всё происходит так быстро… Вот интересная запись из “финансового” тг-канала “Деньги и Песец”:

“Что важно в данных Минфина?
Сам по себе дефицит бюджета РФ, образовавшийся в июле (892 млрд рублей) – огромный, но НЕ катастрофичный. В данном случае важен не дефицит, а причины его возникновения, и что власти будут с этим делать.
Ну, с ростом расходов бюджета и его причинами все более-менее ясно – именно поэтому структуру расходов Минфин и не раскрывает – кто в курсе происходящего, тот понимает, а остальным и знать не надо.
А вот с доходами можно разбираться.
По отношению к прошлому году! сократились нефтегазовые доходы – причем интересно, сбор налога на добычу природных ресурсов вырос (углеводороды качают больше), а экспортная пошлина уменьшилась (денег за эти углеводороды получают меньше). То есть рост цен на нефтегаз перестал помогать бюджету – нынешние покупатели российской нефти/газа платят за них сильно меньше, чем платили прежние покупатели.
И, так же. по отношению к прошлогодним, резко сократились НЕнефтегазовые доходы – то есть меньше покупаем (НДС – минус 41%, акцизы – минус 26%), меньше получаем прибыли (налог на прибыль – минус 32%). Только сбор НДФЛ вырос – причем в 1,7 раза, (но в масштабах федерального бюджета этот рост – что слону дробина). То есть денег у людей вроде, как и больше, но тратят они их меньше, и вообще что-то идет не так.
Хотя, почему «не так»?
«Все так». В прошлом году экономика РФ была «на росте/восстановлении», сейчас экономика «на спаде», что и власти признают. Нынешнее падение доходов бюджета – отголосок «структурной трансформации экономики», начавшейся в марте 2022 года. Меньше продаем, меньше зарабатываем. Ну, и налогов собираем тоже меньше”.

Лично меня тут поразило то, что в июне-июле, по данным Минфина РФ, уже сократились нефтегазовые доходы по отношению к прошлому году! Это серьезно. То, что “ненефтегазовая” часть бюджета валится в пропасть – ожидаемо, как могло бы быть иначе при полной остановке импорта? Но что нефтегаз УЖЕ перестал быть палочкой-выручалочкой – да, интересно.

Уже по этим данным можно давать уверенный прогноз, что СВО прекратится в ближайшее же время. Месяц-два максимум.

Источник: Размышления вольного социолога


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