 

Мнение: Последствия взрывов на аэродроме в Новофедоровке

11.08.2022, 23:55, Разное
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Спутниковые снимки последствий взрывов на авиабазе в Новофедоровке.

Можно заметить несколько поврежденных или сгоревших самолетов. Если Су-24 там были старые и их относительно легко заменить, то вот Су-30 весьма ценный аппарат.
Взлетно-посадочная полоса серьезных повреждений на первый взгляд не получила и может быть использована после устранения последствий взрыва боеприпасов.
Зато места хранения боеприпасов фактически уничтожены, что потребует времени на разминирование территории, уборку сожженной техники и восстановление капониров и складов.

Что именно привело к взрывам – ракетные прилеты или диверсия, по-прежнему непонятно – в пользу обеих версий есть свои за и против. МО РФ призывает дождаться выводов комиссии. Подождем.

Источник: Colonel Cassad


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