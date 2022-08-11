Мнение: Последствия взрывов на аэродроме в Новофедоровке

Спутниковые снимки последствий взрывов на авиабазе в Новофедоровке.

Можно заметить несколько поврежденных или сгоревших самолетов. Если Су-24 там были старые и их относительно легко заменить, то вот Су-30 весьма ценный аппарат.

Взлетно-посадочная полоса серьезных повреждений на первый взгляд не получила и может быть использована после устранения последствий взрыва боеприпасов.

Зато места хранения боеприпасов фактически уничтожены, что потребует времени на разминирование территории, уборку сожженной техники и восстановление капониров и складов.

Что именно привело к взрывам – ракетные прилеты или диверсия, по-прежнему непонятно – в пользу обеих версий есть свои за и против. МО РФ призывает дождаться выводов комиссии. Подождем.

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