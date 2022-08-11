 

Под Самарой лодка с тремя людьми врезалась в берег, есть пострадавшие

11.08.2022, 23:50, Новости дня
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В Самарской области моторная лодка с тремя людьми на борту въехала в берег, есть пострадавшие, сообщают местные СМИ.

Инцидент произошел около 21.20 (20.20 мск) в районе села Кинель-Черкассы на реке Большой Кинель, информирует портал «Самара ГИС».

Моторная лодка с людьми врезалась в берег, пострадали три человека, их госпитализировали.

Летом 2021 года три рыбака на реке Норильская в Красноярском крае опрокинулись на лодке и погибли. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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