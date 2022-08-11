 

В России объявили о готовности максимально содействовать миссии МАГАТЭ на ЗАЭС

11.08.2022, 23:50, Новости дня
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Российская сторона готова оказать максимальное содействие для визита специалистов МАГАТЭ на Запорожскую АЭС, сообщил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

«Рассчитываем, что визит экспертов МАГАТЭ в скором времени все же состоится», –цитирует Небензю РИА «Новости».

Он выразил надежду, что генсек ООН Антониу Гутерриш «осознает всю полноту своей ответственности» и не будет препятствовать этой миссии.

«Со своей стороны готовы оказать максимально возможное содействие в решении всех организационных вопросов. Считаем оправданным, чтобы представители МАГАТЭ прибыли на ЗАЭС как можно скорее – возможно даже, до конца августа», – сказал Небезня.

Он пояснил, что не все зависит от российской стороны.

«Никаких гарантий, что поездка состоится, мы давать не можем. Нам сложно судить, что сегодня варится в голове у украинского руководства, которое несколько дней подряд наносит удары по ЗАЭС, притом что генсекретарь ООН назвал любые атаки на ядерные объекты самоубийством», – сказал дипломат.

Он назвал недопустимым проведение миссии МАГАТЭ в условиях непрекращающихся обстрелов ВСУ. Киеву необходимо немедленно перестать обстреливать и гарантировать отсутствие намерений создавать угрозу жизни и здоровью международного персонала.

В четверг администрация Запорожской области зафиксировала за последние сутки минимум три попадания снарядов в районе хранилища радиоактивных изотопов Запорожской АЭС.

Пять ракет ВСУ попали в район пожарной части рядом с ЗАЭС, здание МЧС получило сильные повреждения. В результате обстрела повреждения получило оборудование для охлаждения ядерных реакторов.

В МАГАТЭ отметили, что сейчас непосредственной угрозы ядерной безопасности на ЗАЭС нет, но призвали прекратить любые военные действия, угрожающие станции.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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