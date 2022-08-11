В России объявили о готовности максимально содействовать миссии МАГАТЭ на ЗАЭС

Российская сторона готова оказать максимальное содействие для визита специалистов МАГАТЭ на Запорожскую АЭС, сообщил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

«Рассчитываем, что визит экспертов МАГАТЭ в скором времени все же состоится», –цитирует Небензю РИА «Новости».

Он выразил надежду, что генсек ООН Антониу Гутерриш «осознает всю полноту своей ответственности» и не будет препятствовать этой миссии.

«Со своей стороны готовы оказать максимально возможное содействие в решении всех организационных вопросов. Считаем оправданным, чтобы представители МАГАТЭ прибыли на ЗАЭС как можно скорее – возможно даже, до конца августа», – сказал Небезня.

Он пояснил, что не все зависит от российской стороны.

«Никаких гарантий, что поездка состоится, мы давать не можем. Нам сложно судить, что сегодня варится в голове у украинского руководства, которое несколько дней подряд наносит удары по ЗАЭС, притом что генсекретарь ООН назвал любые атаки на ядерные объекты самоубийством», – сказал дипломат.

Он назвал недопустимым проведение миссии МАГАТЭ в условиях непрекращающихся обстрелов ВСУ. Киеву необходимо немедленно перестать обстреливать и гарантировать отсутствие намерений создавать угрозу жизни и здоровью международного персонала.

В четверг администрация Запорожской области зафиксировала за последние сутки минимум три попадания снарядов в районе хранилища радиоактивных изотопов Запорожской АЭС.

Пять ракет ВСУ попали в район пожарной части рядом с ЗАЭС, здание МЧС получило сильные повреждения. В результате обстрела повреждения получило оборудование для охлаждения ядерных реакторов.

В МАГАТЭ отметили, что сейчас непосредственной угрозы ядерной безопасности на ЗАЭС нет, но призвали прекратить любые военные действия, угрожающие станции.

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