Названы условия для наблюдения звездопада Персеиды

Метеорный поток Персеиды станет максимально заметным для наблюдения в ночь на 12 августа, но полная луна может помешать наблюдать за ним, заявили в Московском планетарии.

«Условия наблюдения Персеид в 2022 году неблагоприятные. В ночь максимума полная Луна существенно помешает наблюдению метеоров. По данным международной метеорной организации, ожидается до 110 метеоров в час, или один-два метеора в минуту», – цитирует сообщение планетария РИА «Новости».

Там пояснили, что метеоры можно наблюдать при благоприятных погодных условиях и без городской засветки.

Поток метеоров действует с 14 июля, он завершится к 1 сентября.

Персеиды – частицы пыли кометы Свифта-Туттля. Они входят в атмосферу Земли и сгорают в ней.

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