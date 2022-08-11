Названы условия для наблюдения звездопада Персеиды

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11.08.2022, 23:50, Новости дня
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Метеорный поток Персеиды станет максимально заметным для наблюдения в ночь на 12 августа, но полная луна может помешать наблюдать за ним, заявили в Московском планетарии.

«Условия наблюдения Персеид в 2022 году неблагоприятные. В ночь максимума полная Луна существенно помешает наблюдению метеоров. По данным международной метеорной организации, ожидается до 110 метеоров в час, или один-два метеора в минуту», – цитирует сообщение планетария РИА «Новости».

Там пояснили, что метеоры можно наблюдать при благоприятных погодных условиях и без городской засветки.

Поток метеоров действует с 14 июля, он завершится к 1 сентября.

Персеиды – частицы пыли кометы Свифта-Туттля. Они входят в атмосферу Земли и сгорают в ней. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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