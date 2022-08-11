Не ждите – Личное мнение

Я искренне не понимаю, на кой сдалась всем Пугачёва в России, но многие ждут, что она вернётся к 1 сентября.

Обещала же, что это только каникулы. Весенние, которые перетекли в летние, но рано или поздно начнётся школа.



Фото: Соцсети

Вернётся! Вернётся же наше солнышко! А если подумать?

А если подумать, то не вернётся пока. Чтобы вернуться, ей нужно расстаться с Галкиным. Только в этом случае Алла сможет не переезжать из одной страны в другую за мужем, а спокойно жить дома.

Лично я считаю, что пара осядет в Израиле. Дети там пойдут в школу, а супруги купят домик.

Кто-то скажет, что Пугачёва ведь обещала вернуться к первому дню учебного года! Ну, знаете ли, планы изменились, ответит Алла. Или вообще ничего не ответит.

Как мы будем жить без Аллы Борисовны? Ну, я думаю, что ничего — проживём, а потом вообще забудем.

Почему многие так ждут Пугачёву?

—