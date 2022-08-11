Пакистан ответил на заявление о ликвидации главаря Аль-Каиды

Соединенные Штаты не используют воздушное пространство Пакистана для ликвидации лидера террористов Аймана аль-Завахири (террористическая организация запрещена в РФ Верховным Судом) на территории Афганистана.

Об этом пояснила в четверг газета The Dawn. Они процитировали заявление Хаваджи Мухаммада Аифа, министра обороны Исламской республики. По его словам, “США не нужно для этого наше [воздушное] пространство”. США объявили об успехе ликвидации аль-Завахири 1 августа. В минувшие выходные дом аль-Завахири в Кабуле стал целью авиаудара. Вашингтон считает, что лидеры “Талибана” (террористическая организация запрещена в РФ Верховным Судом) знали о присутствии “Аль-Каиды” (террористическая организация запрещена в РФ Верховным Судом) в Кабуле. По мнению США, они не информировали аль-Завахири о своих намерениях ранее. По словам талибов, они решительно осудили действия США и считают их нарушением международного права, а также Дохийских соглашений.