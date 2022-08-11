Золотые медалисты Олимпийских игр Сорина, Степанова, Спицов и Легков примут участие в Пермском марафоне

Эстафета пройдет в рамках Пермского марафона 3-4 сентября. Антон Торовик (президент федерации легкой атлетики Пермского края) пообщался с журналистами в четверг.

Они будут комментировать забеги и возглавлять эстафетные команды. Жеребьевка определит, кто из знаменитостей образует команды. Любой, кто сможет пробежать 10 км менее чем за 55 минут, получит возможность стать частью этой команды. Торовик сказал, что заявки будут доступны по электронной почте до 20 августа. Это классический марафон (42,2 км), полумарафон (21 км), 10 км и 5 км соответственно, а также детский забег на один километр. Каждый год мы добавляем что-то новое: в прошлом году мы ввели тройку, а в этом году добавили эстафету. Каждый участник пробежит 10,5 км, так что вся команда пройдет марафонскую дистанцию”.

Торовик, председатель комитета по физической культуре и спорту администрации города Перми Сергей Сапегин, сказал, что хотя эстафеты не являются новинкой для марафонов, именно организаторы Пермского марафона придумали идею, чтобы олимпийские чемпионы возглавляли эстафетные команды. Сапегин заявил, что такая практика будет уникальной среди российских марафонов.

В этом году в марафоне примут участие 12000 человек. В настоящее время зарегистрировалось около 8000 человек. 500 000 рублей получит победитель марафона, а 250 000 рублей и 100 000 рублей – спортсмены, занявшие второе и третье места. Торовик сказал, что это самый большой призовой фонд в РФ и самый выгодный для спортсменов.