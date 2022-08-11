Кушанашвили назвал причины критики артистов-патриотов со стороны Собчак

Отар Кушанашвили прокомментировал критические высказывания Ксении Собчак относительно ряда российских селебрити. Журналист назвал причины, по которым экс-ведущая «Дома-2» негативно относится к артистам-патриотам.

Отар Кушанашвили прокомментировал критические высказывания Ксении Собчак относительно ряда российских селебрити. Журналист назвал причины, по которым экс-ведущая «Дома-2» негативно относится к артистам-патриотам. После усложнения геополитической ситуации в мире некоторые российские селебрити покинули территорию России. Среди них была и бывшая кандидат на пост президента РФ Ксения Собчак. Будучи за рубежом, она принялась критиковать своих отечественных знаменитостей, не разделяющих ее точку зрения. Особенно много негатива высказывает Ксения в адрес певцов Николая Баскова, Александра Маршала и Олега Газманова. Позицию ведущей программы «Осторожно, Собчак» разъяснил Отар Кушанашвили.

Как известно, указанные выше исполнители активно поддерживают действия российских властей и проводимую ими спецоперацию. Их патриотизм сам Отар Кушанашвили назвал «квасным», что и раздражает, уверен журналист, Ксению Собчак.

При этом и саму «блондинку в шоколаде» музыкальный обозреватель подверг критике. Он отметил большое количество ошибок в текстах, которые информирует сбежавшая за границу селебрити. По мнению Кушанашвили, иногда ее публикации просто невозможно читать. Более того, эпатажный журналист, часто резко высказывающийся на те, или иные темы, назвал Ксению Собчак фрондершей, постоянно пребывающей в оппозиции хоть к чему либо.