Мнение: Чему научились россияне, польза смартфонов для памяти и как прищучить спамеров

1. Типичный современный россиянин – совсем не тот мастер на все руки, что в советские времена. Мы позабыли множество важных навыков: как заворачивать рыбу в бумагу, как делать всякие штуки из пластиковых бутылок, крутить самокрутки, доить коров, перебирать карбюратор… Даже непонятно, как наше общество продолжает выживать после столь глубокой и массовой деградации. Тем не менее за те же 30 лет россияне многому научились. Цитирую телеграм-канал «Лига Безопасного Интернета» (ссылка):



ВЦИОМ опросил (https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/i-shvec-i-zhnec) россиян и узнал, чему мы научились за 30 лет.

Например, мы за секунду можем найти любую информацию, заказать товар с помощью пары кликов мышки или увидеть дальнего родственника, всего лишь нажав видеозвонок.

Теперь мы умеем фотографировать – 79% респондентов.

Ориентироваться по географической карте и навигатору – 70%. И за все спасибо – смартфону. 30 лет назад никто и представить себе не мог, что это будет доступно каждому.

Работать на компьютере также могут большинство – 74% опрошенных. А 30 лет назад это могли всего лишь 10% россиян. Тут комментарии излишни, ведь для многих людей компьютер – основной рабочий инструмент.

Что не изменилось?

Как и 30 лет назад, почти каждый россиянин может приготовить себе обед – 96% респондентов. 61% самостоятельно справляются с бытовым ремонтом, например, водопроводного крана. Каждый второй гражданин страны умеет танцевать – 55%, а почти каждый пятый играть на музыкальных инструментах – 23%.

Давайте помечтаем и подумаем, а что будет еще через 30 лет?

2. Пишут, что смартфоны не отупляют людей, а наоборот, положительно влияют на память (ссылка):



Британские ученые отметили положительное влияние смартфонов и прочих гаджетов на человеческую память. Исследование было опубликовано в журнале Journal of Experimental Psychology: General.

По словам специалистов Университетского колледжа Лондона (UCL), увлечение смартфонами часто связывают с проблемами с памятью. Однако применение цифровых помощников напротив помогает людям сохранять и запоминать важную информацию.

Чтобы продемонстрировать влияние гаджетов на память, исследователи разработали тест, который можно было бы выполнить с помощью смартфона или планшета. В тестировании приняли участие 158 добровольцев в возрасте от 18 до 71 года. В ходе эксперимента участникам показывали 12 пронумерованных кругов, которые они должны были перетаскивать влево или вправо. За успешное выполнение заданий начислялись очки.

Результаты показали, что добровольцы, как правило, использовали смартфоны для хранения информации о кругах, за перетаскивание которые начисляли больше всего очков. Применение гаджетов помогло им запоминать информацию на 18 процентов лучше. Также участники стали запоминать информацию о других кругах, не применяя технику, на 27 процентов лучше.

«Когда людям разрешалось использовать внешнюю память, устройство помогало им запоминать информацию, которую они в нее сохранили. Это неудивительно, но мы также обнаружили, что устройство улучшило память людей и на несохраненную информацию», — подчеркнул доктор Сэм Гилберт.

3. Американец рассказывает (ссылка), как ему удалось подать иск против телефонного спамера и получить по нему 1200 долларов (72 тысячи рублей).

В России тоже нужно дать гражданам возможность получать деньги от спамеров. Пришёл смс-спам от магазина? Отправил стандартное заявление в суд, получил 72 тысячи рублей. Очень быстро спамить прекратят.