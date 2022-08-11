Будут провальными в макияже: какими оттенками не стоит красить губы женщинам старше 40

Обычно мы ориентируемся на собственные предпочтения при выборе того или иного средства для макияжа, однако достаточно часто бывает так, что этот выбор не слишком удачный.

После 35 лет довольно важно несколько изменить подход к выбору применяемых косметических средств, причем не только уходовых, но и декоративных.

Особенно это касается оттенка помады. Вот несколько советов относительно того, что стоит учитывать при выборе помады.

Никаких морковных тонов

Многие женщины буквально сходят с ума от этого оттенка и готовы скупать помады и румяна буквально ящиками.

Однако женщинам после 40 лет такой тон в 90% случаев совершенно не подходит. Дело совсем не в цветотипе женщины.

Все дело в том, что классический морковный оттенок всегда подчеркивает желтизну зубов и кожных покровов. Кроме того, этот оттенок подчеркивает тусклую кожу под глазами.

В итоге просто не получится сделать внешний вид свежим и привлекательным. Стоит использовать более холодные оттенки красного цвета.

Нюд

Нюдовые тона считаются универсальным вариантом. Однако стоит помнить то, что такие оттенки могут быть совершенно разными, что сделать правильный выбор порой бывает довольно сложно.

Визажисты рекомендуют женщинам отказаться от теплых кофейных оттенков после 40 лет. Бежевые и коричневые тона придают коже лица несколько землистый оттенок, что может полностью испортить макияж.

Кроме того, если губы тонкие, то кофейный нюд визуально их сделает еще более тонкими, и в итоге получится довольно неоднозначный эффект.

Отличным вариантом станет пыльно-розовый оттенок. Такая помада обязательно должна быть в косметичке женщины старше 40 лет.

Коричневый и вишневый

Обычно такие оттенки вполне могут быть у женщины старше 40 лет, однако использовать их нужно очень осторожно.

Особенно это касается темно-коричневого оттенка помады. В большинстве случаев такой цвет помады сливается с кожными покровами и абсолютно не выделяет губы. Кроме того, более заметными становятся темные круги под глазами.

Женщинам с тонкими губами подойдет более насыщенные и сочные оттенки, если хочется сделать акцент на губах.

Женщинам старше 40 лет стоит выбирать довольно яркие тона. Однако при этом важно постараться избегать перламутровых вариантов помады. Это приведет к тому, что образ получится не слишком привлекательным.

Правильно подбирая оттенок помады, можно быть точно уверенными в том, что будете выглядеть просто великолепно, ярко, стильно и эффектно.