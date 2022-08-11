С легким кружевом и винтажное в горошек: эффектные модели мини-платьев на все случаи жизни

Мини-платье является одной из модных вещей, которая обязательно должна быть в гардеробе модной и современной девушки. Такой наряд просто идеально подойдет для повседневной носки, а также каких-то официальных мероприятий. Мини-платье поможет придать девушке эффектность, стиль и сексуальность.

Однако для создания красивого и гармоничного образа обязательно нужно правильно подобрать наряд. Вот несколько отличных вариантов короткого платья, которые сейчас в моде.

С отделкой кружевом

Чтобы выглядеть красиво и мило, стоит выбрать белое мини-плате с кружевными деталями. Такой наряд помогает придать образу романтические нотки.

Можно сочетать платье с темно-бордовыми сапогами или туфлями на высоком каблуке и яркой цветной сумкой-слингом. Такое платье прекрасно подойдет не только для повседневной носки, но и для праздничного торжества.

Черное бархатное платье

Использование черного цвета с головы до ног поможет сделать образ более стильным и притягательным. Эффектно будет смотреться бархатное платье в сочетании с солнцезащитными очками и сандалиями гладиатора.

Если не нравятся сандалии, то можно надеть коричневые сапоги до колена. Это позволит сделать создаваемый образ довольно эффектным, ярким и несколько гламурным.

Платье с объемными рукавами

Розовое мини-платье просто идеально подходит для девушек, которые хотят выглядеть ярко. Хорошо будет смотреться модель с объемными рукавами.

Платье с объемными рукавами можно комбинировать с туфлями без задника. Это поможет визуально сделать ноги длиннее. Такое платье помогает добавить создаваемому образу своего рода нотку гламура.

Винтаж в горошек

Если в гардеробе все еще нет платья в горошек, то сейчас самое время его приобрести, чтобы выглядеть действительно красиво.

Мини-платье в горошек выглядит несколько винтажно, но при этом очень привлекательно. Такой наряд позволит произвести действительно неизгладимое впечатление. Чтобы сделать свой образ еще более винтажным, стоит надеть ботильоны нейтрального оттенка и дополнить все это мини-сумкой.

Вневременной образ

Если не знаете, что надеть, чтобы выглядеть привлекательно, стоит использовать универсальный и вневременной вариант наряда.

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Зеленое мини-платье в сочетании с небольшим клатчем и ботильонами станет отличным вариантом для создания гармоничного образа. В качестве аксессуара стоит использовать черепаховые серьги.

Платье с цветочным принтом

Можно выглядеть просто превосходно и действительно выделяться из толпы, если надеть наряд с цветочным принтом.

Такое мини-платье сможет действительно украсить образ и сделать его просто невероятным. Можно комбинировать все это с сумкой слингом.

Полосатое мини-платье

Обязательно нужно добавить в свой гардероб полосатое мини-платье, так как это самый настоящий тренд. В таком наряде можно выглядеть просто превосходно.

Дополнить образ можно при помощи красивых аксессуаров, например, таких как большая шляпа и солнцезащитные очки. Такой наряд идеально подойдет для создания офисного образа.