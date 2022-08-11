 

Мнение: Эстонский оскал

11.08.2022, 22:35, Разное
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Маразм крепчает. МИД Эстонии объявил о закрытии въезда для граждан России, которым республика ранее выдала шенгенскую визу.

Но при этом, Эстония не запрещает выезд в страну дипломатам и членам их семей, дальнобойщикам, занимающимсяся международными перевозками, близким родственникам граждан Эстонии и обладателям постоянного вида на жительство в стране.

Ограничения также не коснутся россиян, нуждающихся в гуманитарной помощи, и тех, кто имеет право свободного передвижения по законам Евросоюза.

Можно подумать, что кроме перечисленных лиц, которым можно вьезжать в Эстонию по эстонским шенгенам, кто-то еще ездит в Эстонию.  Похоже, что этот запрет коснется лишь дестятков россиян, может сотен. Поэтому-то и недоумеваю, зачем Эстония приняла такое решение? Решила бежать впереди паровоза? Чтобы продемонстрировать свою крутизну, суровость и непреклонность?  С таким же успехом Эстнония могла запретить приземляться на территории страны российским космическим кораблям…

Фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин


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