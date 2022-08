Мнение: Иранский трафик

Израильский блог Gerjon сообщает (https://gerjon.substack.com/p/the-war-in-ukraine-irans-airlift), что с начала апреля 2022 года иранские авиакомпании совершили более 40 грузовых рейсов в российские аэропорты, в основном в Москву:

1. “Iran Air Cargo” EP-ICD on 27 Mar 2022: IRA4705

2. “Iran Air Cargo” EP-ICD on 01 Apr 2022: IRA4707

3. “Pouya Air” EP-PUS on 11 Apr 2022

4. “Pouya Air” EP-PUS on 14 Apr 2022

5. “Qeshm Fars Air” EP-FAA on 15 Apr 2022

6 “Pouya Air” EP-PUS on 16 Apr 2022

7. “Qeshm Fars Air” EP-FAA on 19 Apr 2022: QFZ9958

8 “Pouya Air” EP-PUS on 20 Apr 2022

9. “Pouya Air” EP-PUS on 22 Apr 2022 10. “Qeshm Fars Air” EP-FAA on 22 Apr 2022: QFZ9958

11. “Qeshm Fars Air” EP-FAA on 25 Apr 2022

12. “Qeshm Fars Air” EP-FAA on 28 Apr 2022

13. “Iran Air Cargo” EP-ICD on 29 Apr 2022: IRA4701

14. “Qeshm Fars Air” EP-FAA on 03 May 2022: QFZ9958

15. “Qeshm Fars Air” EP-FAA on 06 May 2022

16. “Iran Air Cargo” EP-ICD on 08 May 2022: IRA4701

17. “Pouya Air” EP-PUS on 15 May 2022

18. “Qeshm Fars Air” EP-FAA on 15 May 2022: QFZ9958

19. “Iran Air Cargo” EP-ICD on 15 May 2022: IRA4701

20. “Pouya Air” EP-PUS on 17 May 2022

21. “Qeshm Fars Air” EP-FAA on 20 May 2022: QFZ9958

22. “Pouya Air” EP-PUS on 22 May 2022

23. “Pouya Air” EP-PUS on 24 May 2022

24. “Qeshm Fars Air” EP-FAA on 27 May 2022

25. “Pouya Air” EP-PUS on 29 May 2022

26. “Pouya Air” EP-PUS on 31 May 2022

27. “Qeshm Fars Air” EP-FAA on 04 Jun 2022

28. “Pouya Air” EP-PUS on 10 Jun 2022

29. “Qeshm Fars Air” EP-FAA on 10 Jun 2022

30. “Qeshm Fars Air” EP-FAA on 14 Jun 2022

31. “Qeshm Fars Air” EP-FAA on 18 Jun 2022

32. “Qeshm Fars Air” EP-FAA on 23 Jun 2022

33. “Qeshm Fars Air” EP-FAA on 26 Jun 2022

34. “Qeshm Fars Air” EP-FAA on 29 Jun 2022

35. “Pouya Air” EP-PUS on 29 Jun 2022

36. “Qeshm Fars Air” EP-FAA on 02 Jul 2022

37. “Pouya Air” EP-PUS on 03 Jul 2022

38. “Qeshm Fars Air” EP-FAA on 07 Jul 2022

39. “Pouya Air” EP-PUS on 11 Jul 2022

40. “Qeshm Fars Air” EP-FAA on 12 Jul 2022

Еще были рейсы 18,24 и 27 июля.

https://t.me/ChDambiev/18762 – цинк

Само собой, евреи прозрачно намекают, что иранцы возят в РФ свои дроны, так как данные компании уже ранее отмечались в перевозке военных грузов в интересах КСИР.

Тем не менее, несмотря на оживленный трафик, на фронте иранские дроны пока не фиксировались.

