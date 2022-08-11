В Killnet анонсировали раскрытие новейших технологий американской Lockheed Martin
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Новейшие технологии американской военно-промышленной корпорации Lockheed Martin вскоре попадут в открытый доступ, сообщил лидер российской группы хакеров Killnet.
«То, что я сделал с Lockheed Martin, это всего лишь 0.1% … Дальше вы увидите новейшие технологии этой корпорации … Полный слив абсолютно всех сотрудников … Вы увидите огромную коррекцию цены акций … Я покажу вам много интересного о Lockheed в течение ближайшего времени», – сообщил лидер Killnet, передает РИА «Новости».
Ранее группировка Killnet объявила о взломе сайта Lockheed Martin, производящей в том числе РСЗО HIMARS. После этого Killnet опубликовала данные сотрудников корпорации.
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