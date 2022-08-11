 

В Killnet анонсировали раскрытие новейших технологий американской Lockheed Martin

11.08.2022, 22:25, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Новейшие технологии американской военно-промышленной корпорации Lockheed Martin вскоре попадут в открытый доступ, сообщил лидер российской группы хакеров Killnet.

«То, что я сделал с Lockheed Martin, это всего лишь 0.1% … Дальше вы увидите новейшие технологии этой корпорации … Полный слив абсолютно всех сотрудников … Вы увидите огромную коррекцию цены акций … Я покажу вам много интересного о Lockheed в течение ближайшего времени», – сообщил лидер Killnet, передает РИА «Новости».

Ранее группировка Killnet объявила о взломе сайта Lockheed Martin, производящей в том числе РСЗО HIMARS. После этого Killnet опубликовала данные сотрудников корпорации.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.07.20 / Опрос: большинство американцев верят, что Россия платила Талибану за убийство солдат

23.09.21 / Найдены останки членов экипажа разбившегося Ан-26

17.11.21 / Бренд Changan показал салон нового кроссовера CS75 Plus

03.12.21 / “Интересно, Светлана когда-нибудь улыбается?” Лобода оголило бедро в красном платье

05.08.20 / Администрацию морпортов в Бейруте уничтожило взрывом, в МИД Украины не могут подтвердить информацию об украинских кораблях в порту

11.11.20 / В РФ утвердили порядок оформления единых электронных виз

10.04.21 / Корреспондент – на Украине будут бесплатно учить государственному языку

14.03.21 / “Возмутился, что не было фейерверков”. В Винницкой области мужчина на празднике стрелял в воздух и обесточил часть Томашполя

05.10.20 / Лавров призвал Азербайджан к прекращению огня в Карабахе

09.03.21 / В администрации Байдена назвали условие снятия санкций с Венесуэлы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика