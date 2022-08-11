Токсичное облако образовалось над Донецком после обстрела пивзавода

В результате обстрела территории донецкого пивзавода оказалась повреждена емкость системы охлаждения, произошла утечка более шести тонн аммиака, над городом образовалось токсичное облако, сообщил руководитель Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«10 августа артиллерийские подразделения 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ со стороны населенного пункта Авдеевка обстреляли территорию пивоваренного завода в Донецке, где находились опасные химические вещества, используемые в производственном процессе. В результате обстрела повреждена 40-тонная емкость системы охлаждения, из которой произошла утечка более шести тонн аммиака», – цитирует Мизинцева ТАСС.

Он уточнил, что после взрыва появилось токсичное облако, оно разошлось на площади в два квадратных километра. Один сотрудник завода погиб, двое получили тяжелые ожоги дыхательных путей.

МЧС ДНР не допустили жертв среди мирного населения, последствия артиллерийского удара удалось ликвидировать.

«Расцениваем эти преступные действия украинских властей как акты химического терроризма. Это очередное доказательство геноцида со стороны преступного киевского режима гражданского населения Донецкой и Луганской народных республик, борющегося за свою независимость от украинского нацизма», – заключил Мизинцев.

Ранее украинские военные почти за два часа пять раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 10 снарядов калибром 122 миллиметра и 20 снарядов калибром 155 миллиметров.

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