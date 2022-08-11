 

В МАГАТЭ оценили уровень угрозы ядерной безопасности Запорожской АЭС

11.08.2022, 22:24, Новости дня
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На данный момент, по предварительным оценкам, нет непосредственной угрозы ядерной безопасности на Запорожской АЭС, сообщил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

«По предварительным оценкам экспертов МАГАТЭ, в результате обстрела [АЭС] или других военных действий непосредственной угрозы ядерной безопасности нет», – цитирует Гросси ТАСС.

Он подчеркнул, что любые военные действия, угрожающие ядерной безопасности станции, должны быть прекращены. По словам гендиректора организации, МАГАТЭ стремится к прагматичной кооперации с Россией и Украиной в ситуации с ЗАЭС.

Ранее Гросси сообщал, что проинформирует Совбез ООН о подготовке миссии экспертов на Запорожскую АЭС. Он намерен возглавить миссию лично.

В четверг администрация Запорожской области зафиксировала за последние сутки минимум три попадания снарядов в районе хранилища радиоактивных изотопов Запорожской АЭС.

Пять ракет ВСУ попали в район пожарной части рядом с ЗАЭС, здание МЧС получило сильные повреждения.

Беспокойство ситуацией на ЗАЭС выражал и Китай.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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