В МАГАТЭ оценили уровень угрозы ядерной безопасности Запорожской АЭС

На данный момент, по предварительным оценкам, нет непосредственной угрозы ядерной безопасности на Запорожской АЭС, сообщил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

«По предварительным оценкам экспертов МАГАТЭ, в результате обстрела [АЭС] или других военных действий непосредственной угрозы ядерной безопасности нет», – цитирует Гросси ТАСС.

Он подчеркнул, что любые военные действия, угрожающие ядерной безопасности станции, должны быть прекращены. По словам гендиректора организации, МАГАТЭ стремится к прагматичной кооперации с Россией и Украиной в ситуации с ЗАЭС.

Ранее Гросси сообщал, что проинформирует Совбез ООН о подготовке миссии экспертов на Запорожскую АЭС. Он намерен возглавить миссию лично.

В четверг администрация Запорожской области зафиксировала за последние сутки минимум три попадания снарядов в районе хранилища радиоактивных изотопов Запорожской АЭС.

Пять ракет ВСУ попали в район пожарной части рядом с ЗАЭС, здание МЧС получило сильные повреждения.

Беспокойство ситуацией на ЗАЭС выражал и Китай.

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