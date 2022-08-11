 

Белла на грани – Личное мнение

11.08.2022, 22:20, Разное
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Белла Хадид сильно похудела и, как следствие, подурнела.


Фото: Соцсети

Нет, я очень люблю худобу, но худоба Хадид 2 года назад и сейчас — это совершенно разные вещи.

 Худоба бывает красивой, а бывает той, что навевает мысли то ли о наркомании, то ли о пищевом расстройстве, то ли о смертельном недуге.

Раньше я смотрела на Беллу и думала: «Какая роскошная женщина!» Теперь при взгляде на неё у меня — только один вопрос: «Зачем она так с собой?»


Фото: Соцсети

Женщины с нездоровым восприятием себя не могут оценить свой внешний вид в целом. Вместо этого они зацикливаются на какой-то одной части тела или черте лица и начинают эту часть или черту менять.

Кто-то пилит по третьему разу нос, кто-то — сушит пресс, уверовав в то, что без стиральной доски на животе не может быть красивой фигуры. И невдомёк ни той, ни другой, что микроскопическая заострённая пипка на крупном, широком прянике или «кубики» при общей анорексии — это не просто некрасиво, а как-то даже пугающе.

А у вас было такое, что вы зацикливались на какой-то одной части своего тела и лица? Чем дело кончилось?

Источник: Лена Миро


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