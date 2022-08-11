Республика Коми пострадала от смога из Ханты-Мансийского автономного округа и запахов пожаров

Республика Коми оказалась под воздействием дыма из Ханты-Мансийского автономного округа. Жители Троицко-Печорского района Коми сообщили, что ощущают смог и сильный запах гари.

Из-за сильного запаха и ощущения жжения трудно вдыхать. Еще вчера вечером жалобы и звонки поступали от жителей поселков Усть-Илыч и Комсомольск-на-Печоре. Сейчас смог находится в районном центре Троицко-Печорск. Он расположен непосредственно над рекой. Жители беспокоились, что рядом с рекой может гореть лес, однако с 21 июля на территории района не было ни одного пожара.

Смог и запах гари принес ветер из Ханты-Мансийского района”, – рассказали ТАСС в администрации района.

По данным Министерства природных ресурсов и экологии Коми, запах гари могут ощущать и жители других северных районов Коми – в Инте, Воркуте, Печоре и Вуктыльском районе.Дым от пожаров в Ханты-Мансийском районе наблюдается с 10 августа в Омской области. По прогнозу региональных метеослужб, он может исчезнуть 12 августа, когда придут дожди. Управление МЧС по Ханты-Мансийскому автономному округу сообщает, что в настоящее время в этом регионе горит 65 пожаров на общей площади 125 000,га.

С 29 июля на всей территории региона действует режим чрезвычайной ситуации по борьбе с пожарами. Со 2 августа на территории лесных пожаров действует режим чрезвычайной ситуации. Значительная часть жителей Югры жалуется в социальных сетях на смог и запах гари от лесных пожаров.