 

В пострадавший от наводнения район Якутии будет доставлено 125 тонн строительных материалов

11.08.2022, 21:50, Разное
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Если позволит погода, более 125 тонн материалов будет доставлено вертолетом в пострадавший от наводнения Верхоянский до 16 августа.
Более 125,3 тонны материалов для восстановления социально значимых объектов – школ, детских садов, котельных – будут доставлены вертолетом Ми-26 МЧС РФ в пострадавший от паводка Верхоянск”, – пояснила в четверг пресс-служба правительства Якутии. По словам Дмитрия Садовникова (первый заместитель председателя правительства Якутии), Ми-26 находится на вооружении Якутии с 19 июля. К доставке строительных материалов самолет приступил 8 августа.

Всего запланировано девять рейсов, три из которых уже выполнены. Все рейсы могут быть выполнены, если позволит погода”, – заявил Садовников. Основным грузоперевозчиком была названа компания “Якутопторг”. Эта компания доставит 90,8 тонны из 125,3 тонны груза. Остальной груз пойдет через Якутск через ГУП Республики Саха, Якутия, ЖКХ и Госкомитет по жизнеобеспечению. В начале июля паводковые воды захлестнули 11 населенных пунктов. С начала июля ведутся аварийные и восстановительные работы.


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