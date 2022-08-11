 

СМИ: Вооруженный человек захватил заложников и требует деньги в ливанском банке

11.08.2022, 21:50, Разное
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Вооруженный подозреваемый вывел в четверг из отделения банка FBL нескольких сотрудников.
Вооруженный вкладчик из Ливана потребовал вернуть ливанцу $200 тыс. банковского вклада, который был заморожен два года назад из-за финансового краха. Об этом пишет MTV. Очевидцы на месте происшествия сообщили, что в заложниках оказались шесть сотрудников банка и два клиента. Силы безопасности заблокировали вход в банк со всех сторон.

Улица Хамра была перекрыта, на место происшествия прибыли многочисленные машины скорой помощи. Перед офисом банка образовалась недовольная толпа, требующая возврата своих средств. Низар Ганем из Общественной ассоциации обманутых вкладчиков заявил, что ливанский грабитель, который вошел в банк с оружием, пытался получить доступ к деньгам больше недели. Он объяснил, что его отец находится в тяжелом состоянии и нуждается в средствах для оплаты лечения. Ганем выразил сожаление, что миллионы ливанцев потеряли все свои сбережения и теперь находятся в отчаянном положении.


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