Мнение: Нацисты в душе, американцев призывают реже мыться и мода на грязную одежду

1. Злободневная карикатура из Германии. Перевод подписи на русский язык: «Домашний Бундесвер: “Сосед настучал, что ты мылся 2 минуты 45 секунд, грязный нацист!”» (ссылка).



И действительно, власти рекомендуют немцам мыться как можно меньше. Две трети исполнительных немцев таки начали это делать (ссылка). Но на этом успокаиваться рано, ведь есть ещё те, кто уклоняется от линии партии.

Полагаю, немцам стоило бы оснастить счётчиками не только водопровод, но и холодильники. На Западе холодильники называют «друзьями Путина». Тех, кто общается со своим другом Путина слишком много, надо брать на карандаш.

2. Одно из главных современных средств массовой пропаганды на Западе – это ТикТок, сервис коротких видео. Там удобно запускать всевозможные темы и модные тренды, ненавязчиво предлагая населению товары, способы провести время или формы политического активизма. И вот для чего используют ТикТок в Соединённых Штатах (ссылка):



Блогерша из США Эйдан Джейн стала мыться раз в 10 дней и рассказала о преимуществах своего выбора. Соответствующий ролик появился в TikTok.

В видео юзерша с никнеймом aydan_jane рассказала, что для свежего внешнего вида и хорошего самочувствия не требуется ежедневный душ…

«Если мы будем реже принимать душ, мы сможем принести пользу окружающей среде. Вода — ценный ресурс. Тем не менее многие американцы делают это слишком часто. Например, если вы не работаете физически и не сильно потеете, то вам не нужно мыться ежедневно», — объяснила Джейн.

Упомянутый ролик стал вирусным и набрал более трех миллионов просмотров.

3. В комментариях указали на любопытную новость из мира высокой моды (ссылка):

“Дизайнер из Европы разработал принт чтобы поддержать отказ от частого и продолжительного приема душа из-за сложившейся высокой инфляции. Как уверяет автор, принт будет маскировать несвежесть одежды.”

Первоисточник новости найти не удалось, но выглядит правдоподобно. Именно так на Западе обычно и поступают: если не получается решить проблему по-нормальному, нужно просто объявить её не-проблемой, сделать модной и возвести в культ. С ожирением и содомией получилось, так что оправдать грязнуль после таких побед будет уже несложно.