Дополняет и осветляет уставшую кожу: почему розовый – самый предпочтительный оттенок волос для женщин от 40 до 50 и старше

Розовый цвет волос становится все популярнее от сезона к сезону, и далеко не только среди подростков. Одной из самых ярких представительниц стала Дженнифер Лопес, которая периодически появляется с розоватым оттенком волос. Колористы говорят, что это лучший цвет для женщин старше 40 лет.

Популярность розового

Кто бы мог подумать еще несколько десятилетий назад, что розовый цвет станет для нас чуть ли ни бытовым, привычным, любимым, который подчеркивает цвет кожи женщин, перешагнувших 40-летний рубеж, делает их моложе и ярче. С розовыми волосами периодически выходят в свет селебрити первой величины вроде Леди Гаги и Рианны.

В чем секрет

Дженнифер Лопес, конечно, является примером для подражания для многих, но и без ее светских рекомендаций розовый цвет серьезно выделяется на фоне конкурентов вроде мокко. Специалисты по волосам говорят, что не существует женщины, которой бы не подошел розовый цвет, просто нужно правильно выбрать его тон. А выбор этот зависит от тона кожи, теплый или холодный, светлый или темный. Особенно хорошо розовый работает со светлой кожей, которая почти всегда выглядит уставшей, тусклой, едва ли не зеленоватой из-за недостатка кислорода. Если эта история про вас, присмотритесь. Особенно в зимний период, когда почти каждый из нас находится в помещении гораздо больше времени, чем нужно для поддержания здорового румянца.

Кстати, если вы увлекаетесь историей моды, то наверняка уже отметили про себя, что розовые волосы, яркого, насыщенного цвета валяются своеобразной отсылкой к безбашенным 50-м годам, когда западные модники выражали таким образом свою свободу. А сегодня яркий розовый ассоциируется по большей части с артистами, которым нужно удерживать внимание зрителя.

Поклонницы розового

Последние годы на светских мероприятия в прическа розового цвета появлялись самые именитые представители кино и шоу бизнеса. Чего только стоит выход Хелен Миррен, которая не боится показаться смешной или не современной. Возраст ей не помеха.

Или Мадонна.

А Кейт Бланшетт?

Отличные примеры, которые показывают, как правильный оттенок улучшает цвет лица, дополняет и омолаживает. И если мы обратимся к специалистам с утверждением о том, что розовый – это для молодежи, то столкнулся с обоснованной агрессией. Дискриминация по цвету волос, по паспорту налицо.

Хотите оживить образ? Предстать совершенно другой, озорной, жизнерадостной девчонкой даже несмотря на количество цифр в паспорте? Бегом в парикмахерскую.