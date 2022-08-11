 

Мнение: «Ветераны России» требуют запретить рэп

11.08.2022, 21:12, Разное
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А еще «Ветераны России» требуют отменить концерт Вити АК-47 в Ельцин Центре.. Мол, в песнях АК-47 слишком много мата, упоминаний курения, наркотиков, алкоголя, проституции и правонарушений.

«Каждый их трек пропагандирует наркотики, алкоголь, курение, мелкие и крупные правонарушения, а ведь все это слушают в основном школьники до 16—17 лет. Сам исполнитель Витя АК-47 позиционирует себя, как "крутой", "четкий" пацан, который якобы рулит в рэпе и он в этом лучший, но на самом деле выглядит довольно смешно и жалко», — заявил глава «Ветеранов России».

Мол, надо брать пример с Китая: «В Китае запретили татуировки и рэп на телевидении, именно такой культурный импульс нам сегодня и нужен, чтобы поле нашей тысячелетней культуры не заросло западным идеологическим сорняком — рэпом», — утверждает активист с запретительным зудом.

Мне вот интересно, откуда глава «Ветеранов России» знает про Витю АК-47 и его тексты? И зачем он их слушает? Я вот понятия не имею, что это за репер. Не слушал и не хочу слушать. Может, было бы лучше, если бы «Ветераны России» самим себе запретили слушать то, что им не нравится, а не строчили доносы?

Карикатура из журнала "Крокодил" отсюда

Источник: Ирек Муртазин


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