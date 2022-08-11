Мнение: О тревожном осознании подступающего π-ца… До россиян дошло, наконец?

Август — такой август!

В России…

Пока все нормальные люди во всём нормальном мире Северного полушария отдыхают, нежась под «бархатным» августовским солнцем, россияне с тревогой ждут подвоха. И, кстати, очень часто их ожидания, увы, оправдываются. То #катастрофа, то дефолт, то вообще какое-нибудь «08-08-08». Уж и невдомёк, к чему готовиться, где соломки подстелить!

Вот и в этом году…

Россияне активно готовятся.

Очередной жареный петух клюнул.

По данным Росстата, опубликованным 2 августа, во II квартале, несмотря на то, что средний размер денежных доходов «типового» россиянина составил 44 тыс. 374 руб. в месяц, превзойдя на 15.2% показатель годичной давности, на самом деле вышла очередная дырка от бублика. Разогнавшаяся по многим причинам #инфляция полностью съела этот рост. В результате динамика реальных доходов даже ухудшилась: падение на 1.9% против 1.0% кварталом ранее.

И вот тут-то среднестатистический россиянин наконец-то понял: из букв А, Ж, О, П слово «счастье» не сложить никак. Ну и стал действовать соответственно.

Начал активно «экономить».

По данным того же Росстата, опубликованным неделей позже, траты домохозяйств начали резко сокращаться. Рост расходов на товары и услуги был намного слабее, чем рост номинальных доходов — всего лишь 8.2% в годовом исчислении (против +16.7.8% в I квартале). Расходы по обязательным платежам (налоги, штрафы, кредиты), выросли ещё слабее – +4.8% год к году (11.0% кварталом ранее). В результате #сбережения подскочили на 1,957 трлн руб. Ну а норма сбережений (та часть в располагаемом доходе, которую люди сберегают) составила внушительные 11.7%. И это говорит о многом. В нормальные годы норма сбережений в апреле-июне, накануне сезона летних отпусков, составляла 5-6%: граждане начинали тратить деньги в том числе и на подготовку к отдыху. А вот в кризисные периоды, когда люди предпочитали экономить и сберегать, этот показатель подскакивал до 10-13%. Таким образом, сейчас норма сбережений оказалась абсолютно типичной для кризисного года.

Население перешло к кризисной модели потребления, характеризуемой высокой сберегательной активностью, констатируют авторы популярного экономического ТГ-канала MMI. Готовятся к «нехорошему», стало быть, уже заранее.

А вы — готовитесь? Если да, то к чему и как?

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