В России предсказали Польше дефицит газа уже в декабре

Польше хватит газа до декабря, а потом страна столкнется с дефицитом на уровне 40%, сообщил в эфире программы Onet Rano представитель Greenpeace Polska Марек Юзефяк.

«Мы несколько месяцев слышали заверения правительства, что нам хватит угля на зиму. Мы знаем, как это закончилось – аварийными закупками по всему миру и нехваткой. Так же и с газом. Правительство заверяет, что газа нам хватит на зиму. Мы решили это проверить», – сказал он, информирует РИА «Новости».

Юзефяк добавил, что «наши аналитики проанализировали рынок газа в Европе, в Польше, наши контракты и состояние хранилищ. Оказалось, что, как считают наши аналитики, уже в декабре в Польше может появиться нехватка газа на уровне 40% спроса».

По его словам, это означает, что если перед отопительным сезоном PGNiG (нефтегазовый концерн) не заключит какие-то новые контракты, то нехватку газа придется закупать на бирже, а «если все придется покупать на бирже, то это будут траты на уровне более 30 млрд злотых (более 6 млрд долларов). Это приведет к еще большему подорожанию газа в Польше».

По его словам, в сложившейся ситуации нужно не только думать о том, как пережить предстоящую зиму, но и начинать действовать, чтобы республика как можно скорее стала независимой от ископаемого топлива.

Напомним, ЕС впервые ввел ограничения против российского угля. Зависимость от российского угля в европейских странах разная. Главными покупателями были Германия, Польша, Нидерланды и Италия, где доля РФ доходила до 60%. Доля российского угля во Франции была 30%. Многие страны покупали небольшие объемы угля, но Россия была единственным поставщиком. Власти Польши уже признали, что стране грозят проблемы с отоплением домов предстоящей зимой из-за эмбарго на российской уголь.

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