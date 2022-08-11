На Донецке восстановили энергоснабжение шахты имени Засядько
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
Энергоснабжение шахты имени Засядько в Донецке восстановлено, предприятие работает в нормальном режиме, сообщило министерство угля и энергетики Донецкой Народной Республики.
«В 19.40 восстановлено энергоснабжение шахты имени А.Ф. Засядько. Предприятие работает в нормальном режиме», – говорится в сообщении в Telegram-канале министерства.
Ранее сообщалось, что шахта имени Засядько обесточена в Донецке в результате обстрела со стороны украинских войск, под землей находятся 29 горняков.
—
Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
Смотреть комментарии → Комментариев нет