 

На Донецке восстановили энергоснабжение шахты имени Засядько

11.08.2022, 21:00, Новости дня
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Энергоснабжение шахты имени Засядько в Донецке восстановлено, предприятие работает в нормальном режиме, сообщило министерство угля и энергетики Донецкой Народной Республики.

«В 19.40 восстановлено энергоснабжение шахты имени А.Ф. Засядько. Предприятие работает в нормальном режиме», – говорится в сообщении в Telegram-канале министерства.

Ранее сообщалось, что шахта имени Засядько обесточена в Донецке в результате обстрела со стороны украинских войск, под землей находятся 29 горняков.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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