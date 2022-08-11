 

В Тамбовской области объяснили рост урожайности яблок

11.08.2022, 21:00, Новости дня
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В Тамбовской области в этом году планируют увеличить урожайность яблок до 9 тонн, об этом рассказал врио главы администрации региона Максим Егоров в ходе встречи с главой Минсельхоза Дмитрием Патрушевым, который посетил регион с рабочей поездкой.

Патрушев ознакомился с производством яблок в садах АО «Дубовое». В прошлом году здесь собрали более 8 тыс. тонн яблок, а в текущем году планируют нарастить объемы, говорится в сообщении на сайте администрации области.

Объемы федеральной поддержки агропромышленности сейчас составляют 1,5 млрд рублей.  Патрушев отметил, что руководство региона оперативно доводит эти средства аграриям.

Также врио главы администрации рассказал министру о ходе уборочной кампании, отметив, что урожайность зерновых сейчас выше, чем год назад.

При посещении  филиала «Госсорткомиссии» Максим Егоров и Дмитрий Патрушев осмотрели поля, на которых ежегодно проводят испытания зерновых, зернобобовых, кормовых и овощных культур, кукурузы и подсолнечника.

В пресс-службе правительства Тамбовской области заявили, что увеличение производства продукции растениеводства напрямую зависит от развития мелиорации. В регионе задействовано 100% от имеющихся мелиорированных сельхозугодий.

«Мы видим результат – улучшилось благоустройство сельских территорий, меньше стало проблем с качеством воды и дорог, доступнее стала медицина. Впрочем это не предел. Мы намерены и далее системно работать над повышением качества жизни на селе», – рассказал врио главы администрации региона Максим Егоров. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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